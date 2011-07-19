تهیه کننده "وکیل مدافع شیطان"؛ مامور مخفی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در گزارشی نوشت که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی، "آرنون میلچان" تاجر اسرائیلی، دوست صمیمی "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم و تهیه کننده هالیوود را استخدام کرده تا به پیشبرد برنامه هسته ای این رژیم کمک کند.

میلچان با انتشار کتابی تحت عنوان "محرمانه: زندگی میلچان مامور مخفی که به ثروتمندترین فرد هالیوود تبدیل شد" نوشت: میلچان تاجر اسرائیلی سالها دلال تسلیحات و مامور اطلاعاتی اسرائیل بود که تجهیزات مورد نیاز را برای پیشبرد برنامه هسته ای اسرائیل خریده است.

وی پیش از این گزارشها درباره کمک های خود به پیشبرد برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی و خدمت به تجهیزات امنیتی این رژیم را رد کرده بود اما این اولین باری است که وی این ادعا را به طور غیرمستقیم تایید می کند.

پرز در این کتاب گفته است که دهه 60 زمانی که به عنوان معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی فعالیت می کرد، با میلچان آشنا شد و پس از آن در دهه 70 میلچان را به عنوان یکی از ماموران "لاکام" استخدام کرد.

به نوشته هاآرتض، لاکام نام یک بخش سری در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است که در زمینه خرید تجهیزات، قطعات فناوری و مواد مورد نیاز برای توسعه برنامه هسته ای این رژیم فعالیت می کند.

این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در ادامه به تماس میلچان با کارکنان ارشد یک شرکت خارجی در ارتباط با تولید سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم اشاره کرد.

میلچان سالها به طور سری فعالیت کرد اما در دهه 80 گمرک آمریکا از تلاش شرکت "میلکو" میلچان در کالیفرنیا برای قاچاق "سوئیچ" که برای اهداف پزشکی و ساخت تسلیحات هسته ای مورد استفاده قرار می گرفت، پرده برداشت و در پی این افشاگری "ریچارد کلی اسمیت" مدیر عامل این شرکت بازداشت اما پس از مدتی کوتاه به قید ضمانت آزاد شد و پس از آن به رژیم صهیونیستی پناهنده شد.

وی در سال 2001 در اسپانیا بازداشت و برای محاکمه به آمریکا بازگردانده شد. البته با وجود تحقیقات پلیس فدرال ایالات متحده (اف بی آی) درباره اقدامات میلچان، وی هرگز متهم نشد.

میلچان 6 دسامبر 1944 در سرزمین های اشغالی متولد شد و فیلم های متعدد و معروفی را از جمله "جنگ رزها"، "روزی در آمریکا"، "زن زیبا"، "قاتلان بالفطره"، در محاصره"، "وکیل مدافع شیطان" و "بی وفا" را تولید کرده و تبعه رژیم صهیونیستی است.