به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ارباب‌ سلیمانی در همایش بزرگ اعضای کانون‌های مساجد سراسر کشور با اعلام اینکه کانون‌های مساجد برای احیاء نقش واقعی مساجد راه اندازی شده‌اند، گفت: تا قبل از دولت نهم تعداد این کانون‌ها 220 مرکز و همچنین کتابخانه مساجد حدود هزار و 500 کتابخانه بود که با حمایت‌های دولت نهم و دهم و همچنین افزایش بودجه این مراکز از سوی مجلس امروز به 10 هزار و 700 کانون و 8 هزار و 800 کتابخانه رسیده است.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با اعلام اینکه تعداد دیگری مجوز کانون مساجد در آستانه صدور است، گفت: هم اکنون بالغ بر دو میلیون نوجوان و جوان در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در حال تردد هستند.

وی در ادامه رویکرد اصلی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را توجه به فعالیت‌های عمیق فرهنگی عنوان کرد و از هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که موانع موجود برای تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را برطرف نمایند.

سلیمانی تعداد کانون‌های موجود در مساجد کشور را به نسبت 62 هزار مسجد موجود زیاد ندانست و گفت: با وجود نیاز به 70 هزار مسجد دیگر باید روند ایجاد کانون‌‌های فرهنگی و هنری مساجد سرعت بیشتری پیدا کند.

وی در ادامه گفت: امروز دوستان متدین انقلاب از به وجود آمدن این مراکز استقبال کرده و دشمنان از احداث آن ناراحت هستند.

وی افزود: حتی رسانه‌های بیگانه نیز طی سالیان اخیر اذعان کرده‌اند که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد جزو تهاجم فرهنگی آنها بوده است.