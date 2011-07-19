صبای قم هافبک کاوه تهران را جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مهلت نقل و انتقالات یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از روز بیست و یکم خردادماه آغاز شده است و تا چهار روز دیگر یعنی اول مرداد ماه ادامه خواهد داشت، صبای قم نیز همچنان برای جذب بازیکنان مورد نظر خود در تلاش است.



در فاصله اندک باقی مانده تا پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس، در حالی که تیم‌های مختلف لیگ برتری این روزها با شایع کردن خبرهای مختلف مبنی بر جذب فلان بازیکن مطرح لیگ برتری سر و صدای خاصی به پا کرده‌اند، اما تیم فوتبال صبای قم امروز برای جذب بازیکن لیگ برتری نیز سر انجام اقدام کرد و هافبک فصل گذشته تیم دسته اولی کاوه تهران را جذب کرد.



مهره جدید صبای قم یکی از بازیکنان خلاق و با کیفیت فصل گذشته مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان یعنی اکبر صادقی بازیکن تازه به خدمت گرفته دیگری در تیم صبای قم محسوب می شود که با نظر مساعد کادر فنی نماینده فوتبال قم برای لیگ یازدهم به صبای قم آمد.



با نظر عبدالله ویسی و موافقت مسئولان باشگاه صبای قم، این باشگاه بعد از انصرفا از جذب محمود تیغ نورد کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان، با اکبر صادقی هافبک فصل قبل تیم کاوه تهران از دیگر تیم های حاضر در لیگ آزادگان به توافق رسید تا این بازیکن یکی از خریدهای صبا در لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور لقب بگیرد.



صادقی در مسابقات فصل گذشته لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان به عنوان هافبک دفاعی و میانی تیم کاوه تهران در مسابقات لیگ فوتبال دسته اول کشور جام آزادگان حضور داشت و در پایان لیگ نیز از این تیم به قصد یکی دیگر از تیم های دسته اولی جدا شد تا اینکه سر از صبای قم در آورد.



نکته جالب این است که اکبر صادقی قرار بود با عقد قرار دادی جدید به تیم فوتبال داماش دورود از تیم های حاضر در لیگ دسته اول جام آزادگان بپیوندد اما با نظر کادر فنی تیم فوتبال صبای قم برای نخستین بار حضور در لیگ برتر را تجربه خواهد کرد.



اکبر صادقی فوتبال خود را از تیم جوانان استقلال تهران آغاز کرده است و بعد از آن زیر نظر علی دوستی مهر سرمربی حال حاضر تیم ملی نوجوانان در تیم کوثر تهران بازی کرد، این بازیکن در ادامه برای گذراندن خدمت مقدس سربازی به تیم مقاومت تهران پیوست و بعد از بازی کردن در تیم های آلومینیوم هرمزگان و کاوه تهران به صبای قم آمد.



تیم فوتبال صبای قم پیش از جذب اکبر صادقی به دنبال تدارک مناسب برای لیگ یازدهم بیش از 10 بازیکن جدید دیگر نیز از تیم های لیگ دسته اول جام آزادگان به خدمت گرفته است.

