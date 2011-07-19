ضوابط پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وصول 9‌ درصد سهم درمان جهت تمدید اعتبار دفترچه‌های درمان کارگران فصلی و افراد تحت‌تکفل در فصل تعطیلی کارگاه (ایام عدم اشتغال به کار) از تاریخ اول تیر سال‌ جاری به بعد منتفی است.

براساس این دستور اداری کارگران فصلی در فصول غیرکاری و تعطیلی کارگاه می‌توانند به استناد تبصره ماده 8 قانون تامین‌اجتماعی و در مواردی که افراد به عللی غیر از علل مندرج در قانون مزبور از ردیف بیمه‌ شدگان خارج شده یا می‌شوند، براساس آیین‌نامه مربوطه مورخ 26/6/85 و اصلاحیه آن مصوب 20/11/86 شورای‌عالی وقت تامین‌اجتماعی و با رعایت مقررات مورد نظر، تا زمان شروع به کار مجدد و پرداخت حق ‌بیمه متعلقه که مشمول بیمه اجباری قرار می‌گیرند، در صورت تمایل به تداوم بیمه خود، می‌توانند مبادرت به عقد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری نموده و با پرداخت حق‌بیمه مقرر از مزایای آن حسب مقررات تعیین شده بهره‌مند شوند.