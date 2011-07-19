نخستین مرکز غربالگری بینایی و شنوایی نوزادان یزد افتتاح شد

کارشناس پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مرکز به منظور پیگیری موارد ارجاعی شنوایی و بینایی از سوی پایگاه های دائمی سنجش بینایی و زایشگاه های استان راه اندازی شده است.

فاطمه ابوطالب در خصوص غربالگری شنوایی نوزادان گفت: از آنجا که کم شنوایی در زمره شایع ترین اختلالات مادرزادی است که بدون علائم ظاهری بروز می کند بنابراین تشخیص آن در بدو تولد بدون استفاده از انجام غربالگری شنوایی ممکن نیست.

وی افزود: در صورتی که غربالگری شنوایی در بدو تولد انجام نشود، تشخیص کم شنوایی ممکن است تا 2.5 سالگی به تاخیر افتد که این تاخیر در تشخیص کم شنوایی به قابلیت درک گفتار و زبان آسیب می زند.

ابوطالب سن تشخیص کم شنوایی را قبل از سه ماهگی و شروع توانبخشی شنوایی را قبل از شش ماهگی اعلام کرد و بیان داشت: تشخیص به موقع کم شنوایی و شروع توانبخشی شنوایی از مولفه های مهم در بهبود رشد گفتار و زبان در کودکان کم شنواست.

کارشناس پیشگیری از معلولیتهای بهزیستی استان یزد گفت: با راه اندازی مرکز غربالگری شنوایی و بینایی کودکان و نوزادان در استان یزد، کودکان زیر سه سال که امکان سنجش بینایی آنها با ایچارت بینایی نیست در این مرکز از طریق دستگاه بینایی سنج، معاینه می شوند.

ابوطالب افزود: نوزادان شناسایی شده در غربالگری شنوایی اولیه در زایشگاه ها نیز با مراجعه به این مرکز توسط ادیولوژیست آزمایش مجدد شنوایی می شوند.

وی در خصوص انجام این آزمایش گفت: آزمایش OAE بسیار سریع انجام می شود و برای نوزادان ناراحت کننده و دردناک نیست.

ابوطالب ادامه داد: از آنجا که اکثر مشکلات مادرزادی شنوایی در گوش داخلی ایجاد می شود، این آزمایش مستقیما حلزون گوش داخلی را بررسی می کند.