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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

6 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در یزد افتتاح شد

6 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در یزد افتتاح شد

یزد - خبرگزاری مهر: شش مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی به مناسبت هفته بهزیستی به طور همزمان در یزد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه یکی از این مراکز با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در امر مشاوره اظهار داشت: هدف اصلی این مراکز، ایجاد زمینه های بهتر زیستن است.

محمدحسین رحیمی نسب، اقبال عمومی به موضوع مشاوره را در حال حاضر خوب ارزیابی کرد و افزود: البته جای کار بسیار وجود دارد و باید این موضوع برای عموم مردم تبیین شود که هر کسی در هر زمانی نیازمند مشاوره است.

وی با اشاره به دو سیاست کلی کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها افزود: ایجاد این مراکز می تواند سهم قابل توجهی در کاهش آسیب ها داشته باشد.

رحیمی نسب با اشاره به وجود 35 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی در استان یزد عنوان کرد: در سال گذشته 9 هزار نفر از خدمات این مراکز استفاده کرده اند و تعداد 22هزار تماس تلفنی با صدای مشاور به شماره تماس 148 برقرار شده است.

وی خصوصیات یک مشاوره خوب را در دسترس بودن و جلب اعتماد مردم دانست و افزود: مشاوره ها باید با فرهنگ عمومی همچنین اعتقادات و باورهای درست مردم همخوانی داشته باشد تا جامعه به این مراکز اعتماد کنند.

کد مطلب 1362456

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