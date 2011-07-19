دانشکده قرآنی در قزوین راه اندازی می شود

حجت الاسلام انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: وجود شخصیتهای دینی و مذهبی و استادان برجسته در علوم قرآنی و نیز خیل علاقمندان به کتاب آسمانی ضرورت احداث دانشکده قرآنی در استان را دوچندان کرده است.

وی افزود: با احداث دارالقرآن در استان بخشی از نیازهای استان در زمینه آموزش علوم قرآنی تامین شده اما با توجه به استعدادهای سرشار جوانان ونوجوانان در زمینه قرآن و استقبال مردم از آموزش های مدون و دانشگاهی در این رشته ها امسال درصددیم دانشکده قرآنی را در استان راه اندازی کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: با اختصاص یک قطعه زمین در محدوده دارالقرآن نورالثقلین بانوان پیگیری لازم برای صدور مجوز انجام شده و زمینی به مساحت سه هزار و 200 مترمربع برای این دانشکده پیش بینی شده است.

حجت الاسلام انصاری یادآورشد: رایزنی لازم با وزارت علوم برای دریافت مجوز دانشکده قرآنی انجام شده و در صورت تصویب آن در ترم اول حدود 30 دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرفته خواهد شد.

وی گفت: این دانشکده در رشته های مختلف قرآنی فعالیت خواهد کرد که امیدواریم بتوانیم رشته وقف را نیز راه اندازی کنیم.

انصاری از امضای تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی استان هم خبرداد و اظهارداشت: با این تفاهم نامه برای راه اندازی یک رشته قرآنی به صورت علمی کاربردی و کارشناسی ناپیوسته اقدام خواهیم کرد که دو کلاس با 75 دانشجو برای شروع فعالیت تشکیل خواهد شد.

وی اظهارامیدواری کرد با تاسیس دانشکده قرآنی زمینه ارائه مدارک دانشگاهی در رشته های قرآنی به علاقمندان در استان فراهم شود.