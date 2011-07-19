کلیات اصلاح قانون کار بررسی شد/ ارسال لایحه به مجلس حداکثر تا 3 ماه آینده

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست رسمی شورای عالی کار برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: این جلسه امروز سه شنبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و در حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در جلسه امروز شورا، کلیات پیش نویس تدوین شده وزارت کار در زمینه اصلاح قانون کار توسط اعضای شورای عالی کار بررسی شد.

علی بیگی ادامه داد: البته در اولین نشست شورا، فرصت بیشتری برای ورود به جزئیات پیش نویس وزارت کار فراهم نشد و بررسی جزئیات اصلاح قانون کار به نشست های بعدی شورا موکول شده است.

این مقام مسئول کارگری افزود: بر اساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت کار موظف شده است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار بعمل آورد.

وی خاطر نشان کرد: البته وزیر کار و امور اجتماعی نیز قبلا به نمایندگان کارگران و کارفرمایان قول داده بود تا قبل از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس نسبت به نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان اقدام کند که به قول خود نیز وفا کرد.

به گفته علی بیگی، جلب توافق نسبی نمایندگان شرکای اجتماعی در زمینه اصلاحات قانون کار قبل از ارسال نهایی به مجلس می تواند به تقویت جایگاه قانون کار بیانجامد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با آغاز به کار نشستهای شورای عالی کار در زمینه اصلاح قانون کار انتظار می رود تا ظرف حداکثر 3 ماه آینده لایحه اصلاح قانون کار آماده ارسال به مجلس شود.

وی افزود: رویکرد اصلی اصلاحات قانون کار بر مبنای توسعه اشتغال با پشتوانه قانونی است که این مهم در تدوین لایحه نهایی مورد نظر قرار خواهد گرفت، البته سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و مسئولان وزارت کار در سال جاری که فرموده بودند قوانینی وضع شود که در آن اوضاع گروه های ضعیف بهتر شود، نیز قطعا مدنظر خواهد بود.

علی بیگی تاکید کرد: البته دولت می توانست بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس اقدام کند اما با نگاه وزیر کار در حفظ 3 جانبه گرایی، این اتفاق نیفتاد و قبل از ارسال لایحه به مجلس نشستهای بررسی نهایی انجام می شود.