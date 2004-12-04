حوزه هنري تهران آغاز بكار مي كند

به گزارش روابط عمومي حوزه هنري تهران اين مراسم با حضور هنرمندان و مسوولين فرهنگي كشور، در روزدوشنبه از ساعت 18 الي 30/20 در تماشاخانه مهر حوزه هنري كشور واقع در خيابان حافظ بين خيابان طالقاني و سميه برگزار مي شود.