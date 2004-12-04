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۱۴ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۸

حوزه هنري تهران آغاز بكار مي كند

مراسم آغاز بكار حوزه هنري تهران و ستاد جذب و پرورش استعدادهاي هنري جوانان كشور 16 آذر ماه برگزار مي شود.

به گزارش روابط عمومي حوزه هنري تهران اين مراسم با حضور هنرمندان و مسوولين فرهنگي كشور، در روزدوشنبه از ساعت 18 الي 30/20 در تماشاخانه مهر حوزه هنري كشور واقع در خيابان حافظ بين خيابان طالقاني و سميه برگزار مي شود.

 

 

کد مطلب 136247

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