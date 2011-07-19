نظام جامع آموزشی مسجد تعریف مشخصی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری در جمع مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در مشهد اظهار کرد: این نظام آموزشی مورد نظر در مسجد باید به جنبه پرورش انسان مبتنی بر آیه "یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه" توجه بیشتری داشته باشد چرا که در مدل آموزشی مسجد، اگر کارکردهای تربیتی و آموزشی احیا نشود، نمی تواند جذابیت داشته باشد.

وی تصریح کرد: قرآن محور بودن فعالیت های مسجد از جمله موضوعات مهمی است که باید در همه کارکردهای مساجد مورد نظر باشد.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد اضافه کرد: قرآن آموزی، قرآن شناسی و تربیت قرآنی سه مرحله ای است که برای تبیین قرآن میان مردم و مخاطبان مسجد باید برای آن برنامه ریزی شود.

وی اظهار کرد: توقف در مرحله قرآن آموزی تجویدی، آسیب فعلی برنامه های آموزشی و فرهنگی قرآنی است و تا وقتی که از این مرحله عبور نکنیم گره ای از کار ما باز نمی شود.

جعفری ارائه شیوه نامه تربیت قرآنی را رسالت حوزه های علمیه دانست و گفت: تربیت قرآنی مبتنی بر شیوه نامه ای که از قرآن و روایات ما برآمده باشد، جزو رسالت مسجدی هاست.

این مقام مسئول ادامه داد: مسجد در طول تاریخ اسلام جایگاه نشر اندیشه ها بوده است و علما و جریان های دینی حلقه های علمی خود را در این مکان برگزار می کرده اند که متاسفانه امروزه نقش تربیتی و آموزشی مساجد، قدری مورد غفلت واقع شده است.