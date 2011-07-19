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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

نظام جامع آموزشی مسجد تعریف مشخصی ندارد

نظام جامع آموزشی مسجد تعریف مشخصی ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی مساجد گفت: آموزش و پرورش، دانشگاه ها و حوزه های علمیه نظام آموزشی منحصر به فردی دارند اما نظام جامع آموزشی مسجد در این میان تعریف مشخصی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری در جمع مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در مشهد اظهار کرد: این نظام آموزشی مورد نظر در مسجد باید به جنبه پرورش انسان مبتنی بر آیه "یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه" توجه بیشتری داشته باشد چرا که در مدل آموزشی مسجد، اگر کارکردهای تربیتی و آموزشی احیا نشود، نمی تواند جذابیت داشته باشد.

وی تصریح کرد: قرآن محور بودن فعالیت های مسجد از جمله موضوعات مهمی است که باید در همه کارکردهای مساجد مورد نظر باشد.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد اضافه کرد: قرآن آموزی، قرآن شناسی و تربیت قرآنی سه مرحله ای است که برای تبیین قرآن میان مردم و مخاطبان مسجد باید برای آن برنامه ریزی شود.

وی اظهار کرد: توقف در مرحله قرآن آموزی تجویدی، آسیب فعلی برنامه های آموزشی و فرهنگی قرآنی است و تا وقتی که از این مرحله عبور نکنیم گره ای از کار ما باز نمی شود.

جعفری ارائه شیوه نامه تربیت قرآنی را رسالت حوزه های علمیه دانست و گفت: تربیت قرآنی مبتنی بر شیوه نامه ای که از قرآن و روایات ما برآمده باشد، جزو رسالت مسجدی هاست.

این مقام مسئول ادامه داد: مسجد در طول تاریخ اسلام جایگاه نشر اندیشه ها بوده است و علما و جریان های دینی حلقه های علمی خود را در این مکان برگزار می کرده اند که متاسفانه امروزه نقش تربیتی و آموزشی مساجد، قدری مورد غفلت واقع شده است.

کد مطلب 1362473

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