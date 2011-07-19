به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد صفاریان از اجرای پروژههای متعدد زیستمحیطی در مناطق نفتخیز جنوب به منظور جلوگیری از آلایندههای صنعتی خبر داد و گفت: طرح جمعآوری گازهای همراه نفت بنگستانی میادین نفتی آب تیمور، منصوری، مارون، اهواز و کوپال در قالب طرح آماک به عنوان بزرگترین طرح زیستمحیطی کشور راهاندازی شده است.
سرپرست واحد محیط زیست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام اینکه از زمان راهاندازی این پروژه تاکنون از انتشار بیش از 100 میلیارد فوت مکعب گازهای همراه نفت جلوگیری شده است، تصریح کرد: راهاندازی و به کارگیری دستگاه فرآورش سیار نفت از دیگر طرحهای زیستمحیطی در سطح صنعت نفت است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این طرح با هدف جلوگیری از سوزاندن نفت پس از تعمیر و احیای چاهها که منجر به آلودگی شدید محیط زیست میشد، اجرایی شده است، اظهار داشت: طراحی، ساخت و به کارگیری MOS یا دستگاه تفکیکگر نفت از دیگر طرحهایی بوده که با هدف جلوگیری از سوختن هیدروکربور نفتی در منطقه مارون اجرایی شده است.
وی در تشریح فعالیت دستگاه MOS توضیح داد: این دستگاه پس از عملیات تعمیر و تکمیل چاههایی که با کاهش تولید همراه هستند آن مقدار مواد زایدی را که پس از عملیات در گودالهای سوخت سوزانده میشود را جمعآوری و نفت آنها را تفکیک کرده و به واحدهای بهرهبرداری ارسال میکند.
صفاریان با بیان اینکه پسماند عملیات حفاری چاهها، یکی از آلایندههای زیستمحیطی به شمار میرود، افزود: شرکت ملی نفت به منظور جلوگیری از رهاسازی آلاینده ها در طبیعت، پیمانکاران خود را موظف کرده تا از دستگاههای سیستم کنترل و مدیریت پسماند که جدیدترین تکنولوژی در دنیا است در دکلهای حفاری استفاده کند.
به گفته این مقام مسئول هم اکنون دو دستگاه سیستم کنترل و مدیریت پسماند در میدان آزادگان راهاندازی شده که آلایندهای زیستمحیطی را به صفر رسانده است.
سرپرست واحد محیط زیست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، خاطر نشان کرد: با وجود اینکه این روش روزانه 70 تا 80 میلیون ریال هزینه دارد افزون بر حفظ محیط زیست، با استفاده از بازیافت آلایندهها بخشی از این هزینه جبران میشود.
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