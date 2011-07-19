137 هزار میلیارد تومان به ایجاد اشتغال در کشور اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر عصر سه شنبه در جمع اعضای کارگروه اشتغال استان کرمان گفت: مبلغ 137میلیارد تومان درسال 90 در قالب هشت سطر منابع درآمدی در اختیار استانها و دستگاههای اجرایی برای هزینه در بخش اشتغال و سرمایه گذاری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مبلغ یعنی حدود 32 درصد آن منابع مالی و تسهیلاتی است که در اختیار بانکها قراردارد که معادل 50هزار میلیارد تومان است.

وی یادآورشد: اولویت کشور در این بخش تکمیل ظرفیت های خالی و پروژه های نیمه تمام اقتصادی است که در سال 90 به انجام می رسد.

فروزان مهر ادامه داد: بحث مشاغل خانگی که در خرداد قانون آن به تصویب رسید و تاثیری که این حوزه در اقتصاد کشور دارد از دیگر مسائل مورد بحث ماست، هر چند این قانون ایراداتی داشت و پاشنه آشیل آن نبود تسهیلات است اما با شرایط فعلی در دستور کار استانها قرار گرفته و در برخی استانها روند اجرایی خود را یافته است.

وی منابع قرض الحسنه که در اختیار این طرح است را 3هزار و 220میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: از این مقدار 2هزار میلیارد تومان آن سهم بخش مشاغل خانگی بیش از هزار میلیارد تومان آن سهم مشاغل خود اشتغالی و خرد است.

وی ادامه داد: اغلب مردم در مرکز کشور با این فکر اشتباه که بحث این قانون دادن مجوزکار در بخش مشاغل خانگی است از آن استقبال کردند و در استانها موفق شدیم بحث استفاده از تسهیلات 5 میلیون تومانی برای هر مشاغل خانگی تعریف کنیم.

معاون وزیر کار افزود:در قانون سه دسته مشاغل برای این طرح عنوان شده مشاغل مستقل، مشاغل کاربردی یا تحت پوشش و مشاغل پشتیبان که آنچه برای ما مهم است مشاغل مستقل است که 30 درصد منابع طرح نیز در اختیار این بخش قرار می گیرد.

وی یکی از نیازهای جدی کشورکه دولت با آن مواجه است را مسکن و اشتغال جوانان دانست و گفت: در دهه 60 بدلیل شرایط خاص، کشور جمعیت رشد زیادی داشت و حل مشکل فعلی مسکن و اشتغال برای این جمعیت جوان نیاز به عزم جدی دارد.

وی عنوان کرد:آنچه مشکل اساسی در بحث اشتغال کشور است تفاوت نرخ بیکاری در استانها و عدم تعادل های منطقه ای است.

وی گفت: اسناد توسعه اشتغال استانها در اغلب استانها مراحل پایانی خود را طی می کند و در اواخر تیرماه به پایان تدوین خود می رسد.

وی افزود: امیدواریم با کمک و سرمایه گذاری های اشتغال زا به ایجاد مشاغل سریع و آسان کمک شود و حرکت خوبی را در سایر بخش های اقتصادی که از اشتغال نشات می گیرد شاهد باشیم.

این مسئول افزود: پیش بینی می شود مهم ترین چالش کشور در سال 91 و92 مسکن و اشتغال باشند.