مقابل حفاری نشان دادیم قم قطب اول فوتسال کشور است

ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در تمام دیدارهای دور برگشت بازیکنان ما با توان بسیار بالا برای نشان دادن آمادگی خود و انگیزه برای صعود به مرحله نیمه نهایی برابر حریفان به میدان رفتند تا اینکه با دست پر از میدان خارج شوند.



وی اظهار داشت: بازیکنان ما توانمندی فوتسال قم را در مسابقات دور برگشت چهارمین دوره رقابت های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور به خوبی نشان دادند تا با شایستگی جواز صعود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات را کسب کنند.



شریفی تصریح کرد: بازیکنان ما برای کسب جواز صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور در طول دو ماه گذشته به بهترین شکل ممکن تمرین کردند و به همین خاطر در حال حاضر با هماهنگی بین نفرات تیم بسیار خوب و آماده ای داریم.



مدیر تیم فوتسال ارم کیش قم اضافه کرد: کسب نتیجه در تمام دیدارهای دور برگشت برای ما حائز اهمیت بود و به همین خاطر از بازیکنان تیم بسیار راضی هستیم که بیش از هر موضوع دیگری به حساسیت دیدارهای دور برگشت واقف بودند و با همین درک بالا به موفقیت دست یافتند.



وی با اشاره به برتری ارم کیش قم در دیدار برابر تیم ملی و حفاری ایران، تصریح کرد: بازی روز هفتم با تیم فوتسال ملی و حفاری ایران برای ما دو حالت و دو نیمه متفاوت داشت زیرا در نیمه نخست این مسابقه بازیکنان ما مورد تاثیر حریف بازی کردند اما در نیمه دوم بهترین نمایش خود را بروز دادند تا بتوانیم با سه امتیاز میدان را ترک کنیم.



شریفی با تاکید بر اینکه بازیکنان ما در این دیدار مطابق خواسته های فنی و تاکتیکی کادر فنی با تیم هماهنگ بودند، ابراز داشت: در نیمه نخست خواسته هایمان چندان برآورده نشد و این امری و اتفاقی کاملا بود زیرا بازیکنان برای کسب جواز صعود فشار زیادی را تحمل می‌کردند و از آنها انتظار زیادی وجود داشت.



وی افزود: با این حال اوج بازی خوب بازیکنان ما در نیمه دوم بود که در هر حمله موفق به گشودن دروازه تیم حریف شدند و با اینکه تیم ملی و حفاری ایران می‌توانست گل‌ها را جبران کند، باز هم اعتماد به نفس خود را از دست ندادند و به گل برتری دست یافتند.



مدیر تیم فوتسال ارم کیش یاد آور شد: ارم کیش قم در چهارمین دوره رقابت های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور تیمی متشکل از بازیکنان جوان و آینده دار است و به یقین می گویم که این تیم در نیمه نهایی نیز برای قهرمانی بسیار خوب و منسجم بازی خواهد کرد.



وی ابراز داشت: به خوبی می دانیم که بازی های مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور برای ما سخت، حساس و مهم است، به همین خاطر تمام تلاش کادر فنی ما این است که با بهترین فرم ممکن در این مسابقات شرکت کرده و برای قهرمانی تلاش کنیم.