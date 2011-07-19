هوای داخل مترو پاک تر از بیرون است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در پاسخ به برخی از انتقادات اعضای شورا با بیان اینکه مشکلات مطرح شده بررسی و رفع می شود گفت: در خصوص برخورد با دستفروشان داخل واگنهای مترو با مشکلاتی همچنین خلاء قانونی روبرو هستیم هر چند مردم نیز با رافت ودلسوزی که نسبت به این افراد دارند خواستار عدم واکنش نسبت به این دستفروشان هستند.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران افزود: دستفروشانی که توسط پلیس مترو دستگیر می شوند تنها از ایستگاهها خارج می شوند و امکان بازگشت دوباره آنها وجود دارد. پیش از این یک هفته اموال آنها توقیف می شد که با برخورد مراجع قضایی در این رابطه مواجه شدیم.

وی در پاسخ به گلایه یکی از اعضای شورا در خصوص افزایش کرایه های تاکسی در 4 نوبت گفت: ما تنها دو بار افزایش کرایه داشتیم که آن نیز بر اساس مصوبه شورا و موافقت وزارت کشور بود.

تشکری هاشمی اضافه کرد: ستاد سوخت و هدفمندی یارانه ها به شهرداریها اجازه داده بودند در دو نوبت 15 درصد به قیمت ها اضافه کنند که این میزان 5 ماه با تاخیر در تهران اجرایی شد.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به افزایش هزینه ها در بخش اتوبوسرانی گفت: قیمت لاستیک اتوبوس 43 درصد نسبت به گذشته افزایش داشته همچنین با رشد 60 درصدی روغن موتور، 70 درصدی دینام و 200 درصدی فیلتر هوا و لنت ترمز مواجه بوده ایم. این در حالی است که دوستان ما در اتوبوسرانی پیش از سال هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه تخلفاتی که در حوزه قیمت کرایه های تاکسی رخ می دهد بیشتر در حوزه مسافربران شخصی است گفت: برای مشخص شدن مشکل تخلفات با بازرسین سازمان تاکسیرانی اکتفا نکردم و یک تیم خارج از سازمان ساماندهی شده که بر اساس گزارشات نهایی تا 5 روز قبل از میان 261 خط تاکسیرانی 251 دقیقا مصوبه شورا را رعایت می کنند و 10 خط نیز تخلفات در حدود 25 تومان داشته اند.

تشکری هاشمی با اشاره به سخنان علیرضا دبیر، عضو شورای شهر تهران که خواستار تغییر ایستگاه مترو بریانک شده بود گفت: برای ایستگاه بریانک مسیرهای فرعی وجود دارد و به دلیل آنکه دستگاههای تی بی ام در این منطقه تغذیه برقی می شوند امکان جابجایی تا زمانی که تونلها به پارک گفتگو برسد وجود ندارد.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تمامی قطعا واگنهای مترو از اروپا تامین می شوند گفت: به دلیل برخی محدودیتها امکان ورود مستقیم این کالاها را نداریم.

وی تاکید کرد: واگنهای اولیه مترو نیز لنت هایشان از فرانسه و ایتالیا گواهینامه داشته و هیچگونه آزبستی در آنها وجود ندارد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه در یکی از خطوط مترو به دلیل همزمانی بهره برداری و فعالیت عمرانی آلودگی ناشی از عملیات از منفذهای آن نفوذ کرده وگرنه در تمامی نقاط مترو فیلترهایی برای تصفیه تعبیه شده و تاکید می کنم هوای داخل مترو پاک تر از هوای بیرون آن است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به حذف تدریجی پرداخت وجه نقد در کرایه های اتوبوسها و تاکسیها گفت: تمامی خطوط اتوبوسرانی تا پایان سال مجهز به دستگاه کارت خوان می شوند و بخشی از اتوبوسهای خصوصی نیز به صورت الکترونیکی کرایه های خود را دریافت می کنند.

وی با گلایه از آلودگی هوا در سطح شهر تهران گفت: متاسفانه هزاران تن آزبست در کشور توسط خوروسازان مورد استفاده قرار می گیرد.