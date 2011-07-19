«در هتل برترام» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای مجموعه کارآگاه است که توسط نشر هرمس منتشر میشود. این رمان داستانی از ماجراهای خانم مارپل است. خانم مارپل شخصیت پیرزنی است که در برخی از داستانهای کریستی به حل معماهای پیچیده میپردازد.
رمان «در هتل برترام» در 27 فصل نوشته شده است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
«سروان داوی روی صندلی نشست و چشم دوخت به دو زنی که روبهرویش نشسته بودند. ساعت از دوازده نیمه شب گذشته بود. ماموران اصلی کارشان را انجام داده و برگشته بودند. دکتر، ماموران جمعآوری اثرانگشت، آمبولانس برای حمل جنازه. حالا همه کارها انجام شده و در اتاق کوچکی که در هتل برترام برای کارهای حقوقی و قانونی در نظر گرفته شده بود، جمع شده بودند. سروان داوی یک سمت میز نشسته بود. بسی سجویک و الویرا آن طرف میز بودند.مقابل دیوار، مامور پلیسی نشسته بود و بیصر و صدا مشغول نوشتن بود. گروهبان وادل کنار در نشسته بود. ...»
«در هتل برترام» از آثار آگاتا کریستی نویسنده به نام رمانهای جنایی و خالق شخصیتهایی چون هرکول پوآرو و خانم مارپل است که توسط مجتبی عبداللهنژاد ترجمه شده و در 273 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قیمت 4500 تومان به بازار آمده است.
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