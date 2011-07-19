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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

تقدیر استاندار از مدیرکل تبلیغات گلستان

تقدیر استاندار از مدیرکل تبلیغات گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در راستای هدایت و تشکیل کاروان های راهیان نور و پشتیبانی و خدمات به آنها در سال جاری تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت استاندارگلستان ضمن قدردانی از تلاشها و مساعی حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان طی نامه ای از وی تقدیر به عمل آورد.

در این تقدیر نامه آمده است: با حمد و سپاس به درگاه احدیت و آرزوی توفیق روزافزون، بدین وسیله از مساعدت و تلاش های خالصانه و مجدانه ی جنابعالی در اجرای اردوی راهیان نور استان گلستان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس که دفتر زرین و خونرنگ حماسه بزرگ ملت محسوب می شود، تشکر و قدر دانی می شود.

امید است در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و تحت زعامت ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای همواره در این راه مقدس ثابت قدم و در جهت انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل های آینده موفق باشید.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد حدود سه سال در سمت مدیرکلی تبلیغات گلستان مشغول خدمت است.

کد مطلب 1362506

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