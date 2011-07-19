رئیس دانشگاه نوشیروانی بابل به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ارتقای مرتبه دانشیاری عسکر جانعلی زاده در اجرای مصوبه هیئت ممیزه و با استناد به ماده هشت آیین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه و مقررات مربوط به صلاحیت علمی وی و احراز مرتبه دانشیاری در گروه آموزشی مهندسی عمران مورد تایید قرار گرفت.

جانعلی‌زاده متولد سال1344، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دارای تجارب و سابقه فعالیت های آموزشی، علمی، فنی، پژوهشی و اجرایی است.

وی دارای تحصیلات لیسانس در رشته مهندسی عمران از دانشگاه گیلان، کارشناسی ارشد در رشته مهندسی خاک و پی از دانشگاه رورکی(Roorkee) هند و دارای مدرک دکتری در رشته مهندسی خاک و پی از دانشگاه یومیست (UMIST) انگلیس بوده و همچنین در دوره فوق‌لیسانس و دکتری، به عنوان بورسیه وزارت علوم و تحقیقات و فن‌اوری مشغول به تحصیل بوده است.

جانعلی زاده در دوره فوق‌لیسانس و دکتری مقالات زیادی به چاپ رسانده‌ است که از جمله آنان می‌توان به مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات دانشگاههای کمبریج، گلاسگو، منچستر و امپریال‌ کالج نام برد. به طوری که چاپ این گونه مقالات باعث شده که در پایان دوره دکتری از درخواست دانشگاه کمبریج جهت ادامه کار دوره فوق‌دکتری و استخدام در آن دانشگاه بهره‌ مند شود که با مشورت دوستان و با انگیزه شروع هر چه سریعتر خدمت به میهن و نظام مقدس جمهوری‌اسلامی به ایران بازگشت.

وی در سال 1376 پس از پایان دوره دکتری و بازگشت به ایران، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران مشغول به فعالیت و بلافاصله به عنوان مسئول برگزاری کنفرانسها، اولین کنفرانس سدهای خاکی بزرگ ایران را در دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی برگزار کرده است.

در مدتی کمتر از شش ماه از زمان شروع به کار، از طرف گروه آموزشی عمران، به عنوان مدیرگروه انتخاب شد.

جانعلی زاده از سال 1384، بعنوان رئیس مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی بابل منصوب و در طول این مدت و همگام با سیاست دولت در جهت تبدیل مجتمع به دانشگاه صنعتی نوشیروانی پیگیری هایی را صورت داد .