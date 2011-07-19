رسانه های جمعی بستر توسعه استان مرکزی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله طلایی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه بررسی نقش رسانه ها در توسعه استان مرکزی افزود: استان مرکزی یک استان شاخص در بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، و کشاورزی در کشور است که متاسفانه نتوانسته بنا به دلایلی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به توانمندیها و پتانسیلهای استان مرکزی در بخشهای مختلف از سوی رسانه ها بیان داشت: مهمترین رسالت رسانه های استان مرکزی تلاش در راستای رشد وتعالی استان مرکزی در ابعاد مختلف فرهنگی، دینی، اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، اجتماعی و ... است.

مدیر کل صدا و سیمای استان در ادامه با انتقاد از عدم حضور عده کثیر مسئولین نشریات و نمایندگان خبرگزاریها و روزنامه های سراسری استان مرکزی در این جلسه گفت: حضور تعداد انگشت شماری از مجموع نشریات، نمایندگی روزنامه های سراسری و خبرگزاری های فعال در استان مرکزی در جلسه ای که با هدف بررسی نقش رسانه ها در توسعه استان تشکیل شده است جای بسی تاسف و البته نگرانی دارد.

وی با اشاره به قدرت رسانه ها در تبیین ارزشهای فرهنگی حاکم بر جوامع بیان داشت: رسانه های استان باید با درک قدرت در اختیار خود ضمن بیان نقاط قوت استان در بخشهای مختلف معایت موجود را شناسایی و با تحلیل کارشناسانه خود و پیگیری از سوی مسئولین در راستای رفع موانع رشد و پیشرفت استان گام بردارند.

طلایی تلاش در راستای بلند کردن افق دید مردم و مسئولین استان مرکزی را گام نخست در ایجاد بستر توسعه استان مرکزی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که دید مقطعی بر آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولین حاکم باشد راههای توسعه بر استان گشوده نمی شود.

وی ادامه داد: رسانه ها باید هنرمندانه افق دید مردم و مسئولین را تغییر داده و جامعه را در مسیر اهداف توسعه و پیشرفت هدایت کنند.

مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود به آمار چشمگیر نخبگان استان مرکزی اشاره کرد و گفت: حضور 11 هزار چهره نامدار و نخبه در تاریخ استان مرکزی نکته ای بس قابل توجه و مهم است که متاسفانه از سوی رسانه های استان کمتر بدان پرداخته شده است.

وی افزود: رسانه ها نباید با بی توجهی به استعدادهای موجود در استان مرکزی موجب کور شدن این استعداها شوند.