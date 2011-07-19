942 هزار نفر زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رخشانی مقدم ظهر سه شنبه در جلسه ای که به مناسبت آغاز هفته بهزیستی و تامین اجتماعی برگزار شد اظهار داشت: 144 هزار و 785 نفر از این تعداد بیمه شدگان اصلی و 796 هزار و 317 نفر تبعی یا پیرو هستند.
وی گفت: 11 هزار نفر از بیمه شده های اصلی سیستان و بلوچستان مستمری بگیر، بازنشسته و از کار افتاده به حساب می آیند.
وی افزود: تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است که از بودجه دولت استفاده نمی کند و درآمد آن از محل وصول حق بیمه با مشارکت کار فرمایان، بیمه شدگان و دولت تأمین می شود.
مدیر کل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان داشت: 12 شعبه ثابت در شهرستان های زاهدان، زهک، خاش، چابهار، نیکشهر، کنارک، میرجاوه و سراوان، یک شعبه کارگزاری در زابل و هفت شعبه اقماری تأمین اجتماعی در استان فعالیت می کنند.
وی گفت: بیمه های اجباری، اختیاری، مشاغل آزاد، رانندگان درون و برون شهری، صیادان، قالیبافان، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، روحانیون و طلاب، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان، بسیجیان، اساتید دانشگاه و پیراپزشکان، خادمان مساجد، کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار، مربیان مهدهای کودک، کارکنان مراکز توانبخشی و کارمندان قراردادی در ردیف بیمههای اصلی این سازمان قرار دارند.
وی افزود: این سازمان همچنین به بیش از 12 هزار بازنشسته، کار افتاده و مستمری بگیر ماهیانه 65 میلیارد ریال حقوق پرداخت می کند.
رخشانی مقدم اظهار داشت: تا شهریورماه سال گذشته تعداد مستمری بگیران استان 9 هزار و 664 نفر بود که در حال حاضر این آمار به 10 هزار و 102 نفر رسیده است.
وی گفت: این تعداد ماهانه از اداره کل تامین اجتماعی مستمری می گیرند.
وی افزود: پنج هزارو 349 نفر از این مستمری بگیران بازنشسته، هزار و 47 نفر از کار افتاده و سه هزار و 706 نفر بازمانده (زن و بچه های مستمری بگیری که فوت کرده است) هستند.
مدیر کل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان داشت: سال گذشته 20 میلیارد ریال از محل تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی در قالب غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، بیکاری، کمک هزینه سفر، ازدواج، کفن و دفن، پروتز و داروهای پزشکی و 480 میلیارد ریال تعهدات بلند مدت پرداخت شده است.
وی گفت: پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی از تعهدات بلند مدت این اداره کل به بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان محسوب می شود.
معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: تامین اجتماعی فرصت مناسبی برای فقر زدایی و جلوگیری از ناهنجاری هاست و زمینه ساز رسیدن جامعه به سلامت فکری، روانی و درمانی می باشد.
وی افزود: امروزه باید تامین اجتماعی را در بخش وسیعی از جامعه ببینیم زیرا با نگاهی به این مقوله می توانیم در راستای عدالت حرکت کرد.
وی تحقق عدالت اجتماعی، تقویت فضای اندیشه سلامت، تضمین امنیت اقتصادی و تحقق احساس مسئولیت را از مهم ترین وظایف پیش روی سازمان تامین اجتماعی دانست.
عزیزی بیان داشت: به خوبی با نگاه تامین اجتماعی به جامعه، می توان با برخورداری از اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه ، در زمینه کاهش فقر و فقر زدایی عمل کرد.
وی گفت: اساسا این تشکیلات با احساس مسئولیت همگانی می تواند منشا تحولات بزرگ در جامعه باشد.
وی افزود: جامعه ای می تواند به اهداف آرمانی برسد که در رفاه نسبی، آسایش روحی و روانی باشد و در این بعد نقش سازمان تامین اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست.
معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به خدمات ارائه شده این سازمان در استان اظهار داشت: به منظور رسیدن به خدمات مطلوب تر، این سازمان هر چه زودتر باید شعب خود را در شهرستان های تازه ایجاد شده از جمله دلگان و هیرمند راه اندازی کند.
وی گفت: از سویی افزایش سطح پوشش بیمه ای که از نیازهای مهم استان است باید در دستور کار این نهاد قرار بگیرد.
در تقویم جمهوری اسلامی ایران 25 تیرماه به عنوان آغاز هفته بهزیستی و تامین اجتماعی نامگذاری شده است.
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