942 هزار نفر زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رخشانی مقدم ظهر سه شنبه در جلسه ای که به مناسبت آغاز هفته بهزیستی و تامین اجتماعی برگزار شد اظهار داشت: 144 هزار و 785 نفر از این تعداد بیمه شدگان اصلی و 796 هزار و 317 نفر تبعی یا پیرو هستند .

وی گفت : 11 هزار نفر از بیمه شده های اصلی سیستان و بلوچستان مستمری بگیر، بازنشسته و از کار افتاده به حساب می آیند .

وی افزود: تا مین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است که از بودجه دولت استفاده نمی ‌کند و درآمد آن از محل وصول حق بیمه با مشارکت کار فرمایان، بیمه ‌شدگان و دولت تأمین می‌ شود .

مدیر کل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان داشت : 12 شعبه ثابت در شهرستان های زاهدان، زهک، خاش، چابهار، نیکشهر، کنارک، میرجاوه و سراوان، یک شعبه کارگزاری در زابل و هفت شعبه اقماری تأمین اجتماعی در استان فعالیت می کنند .

وی گفت : بیمه ‌های اجباری، اختیاری، مشاغل آزاد، رانندگان درون و برون شهری، صیادان، قالیبافان، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، روحانیون و طلاب، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان، بسیجیان، اساتید دانشگاه و پیراپزشکان، خادمان مساجد، کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار، مربیان مهدهای کودک، کارکنان مراکز توانبخشی و کارمندان قراردادی در ردیف بیمه‌های اصلی این سازمان قرار دارند .

وی افزود : این سازمان همچنین به بیش از 12 هزار بازنشسته، کار افتاده و مستمری بگیر ماهیانه 65 میلیارد ریال حقوق پرداخت می کند .

رخشانی مقدم اظهار داشت: تا شهریورماه سال گذشته تعداد مستمری بگیران استان 9 هزار و 664 نفر بود که در حال حاضر این آمار به 10 هزار و 102 نفر رسیده است .

وی گفت: این تعداد ماهانه از اداره کل تامین اجتماعی مستمری می گیرند .

وی افزود : پنج هزارو 349 نفر از این مستمری بگیران بازنشسته، هزار و 47 نفر از کار افتاده و سه هزار و 706 نفر بازمانده ( زن و بچه های مستمری بگیری که فوت کرده است ) هستند .

مدیر کل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان داشت : سال گذشته 20 میلیارد ریال از محل تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی در قالب غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، بیکاری، کمک هزینه سفر، ازدواج، کفن و دفن، پروتز و داروهای پزشکی و 480 میلیارد ریال تعهدات بلند مدت پرداخت شده است .

وی گفت: پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی از تعهدات بلند مدت این اداره کل به بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان محسوب می شود .

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: تامین اجتماعی فرصت مناسبی برای فقر زدایی و جلوگیری از ناهنجاری هاست و زمینه ساز رسیدن جامعه به سلامت فکری، روانی و درمانی می باشد.

وی افزود : امروزه باید تامین اجتماعی را در بخش وسیعی از جامعه ببینیم زیرا با نگاهی به این مقوله می توانیم در راستای عدالت حرکت کرد .

وی تحقق عدالت اجتماعی، تقویت فضای اندیشه سلامت، تضمین امنیت اقتصادی و تحقق احساس مسئولیت را از مهم ترین وظایف پیش روی سازمان تامین اجتماعی دانست .

عزیزی بیان داشت : به خوبی با نگاه تامین اجتماعی به جامعه، می توان با برخورداری از اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه ، در زمینه کاهش فقر و فقر زدایی عمل کرد .

وی گفت : اساسا این تشکیلات با احساس مسئولیت همگانی می تواند منشا تحولات بزرگ در جامعه باشد .

وی افزود: جامعه ای می تواند به اهداف آرمانی برسد که در رفاه نسبی، آسایش روحی و روانی باشد و در این بعد نقش سازمان تامین اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست .

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به خدمات ارائه شده این سازمان در استان اظهار داشت : به منظور رسیدن به خدمات مطلوب تر، ‌این سازمان هر چه زودتر باید شعب خود را در شهرستان های تازه ایجاد شده از جمله دلگان و هیرمند راه اندازی کند .

وی گفت : از سویی افزایش سطح پوشش بیمه ای که از نیازهای مهم استان است باید در دستور کار این نهاد قرار بگیرد .