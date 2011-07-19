تعریف جدید از صنعت و اقتصاد ایران در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در مراسم چهل و چهارمین سالگرد تاسیس ایدرو با بیان اینکه تولید مبنا، صادرات هدف و تجارت محرک تولید است، گفت: ایدرو تاکنون خوش درخشیده و در آینده نقش های مهمتری در توسعه صنعت کشور خواهد داشت.

سرپرست وزارت صنایع و معادن، اظهار داشت: در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت، سازمان های توسعه ای حفظ شده و ماموریت های تازه ای برای آنها تعریف خواهدشد. همچنین در وزارتخانه جدید، تولید مبنا است، صادرات هدف، تجارت محرک تولید و تولید سرچشمه تجارت خواهد بود.

غضنفری تصریح کرد: در کنار همه تلاش هایی که ایدرو با موفقیت و سربلندی انجام داده، بهبود فضای کسب و کار باید در سرلوحه تلاش های ایدرو قرار گیرد و ایدرو باید کمک کند این فضا برای بخش خصوصی، انگیزه بخش، امیدوار کننده و مطمئن باشد.

وی با مروری بر تاریخچه تاسیس سازمان گسترش، گفت: نگاه موسسان این بوده که برای توسعه صنعتی، اموری که مردم قادر به انجام دادن آن نیستند باید توسط حاکمیت و دولت انجام شود و ایدرو سازمانی است که با تحلیل، فهم و درک شرایط محیطی، چنین ماموریتی را برای صنعتی شدن جامعه به انجام می رساند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن با بیان لزوم سرمایه گذاری و ایجاد صنایع جدید، تصریح کرد: قاعده این است که بخش خصوصی باید به صنایع جدید ورود کند و سازمان توسعه ای باید کمک کند چنین امری تحقق یابد و اگر استثنایی پیش آمد دولت ورود خواهد کرد.

غضنفری با اشاره به اینکه ایدرو باید یک سازمان تحلیلگر باشد، گفت: ایدرو باید هر لحظه صنعت، معدن، تجارت و تولید را حس کند و هر جا حلقه مفقوده ای هست آن را شکل دهد تا توازن حلقه ها شکل گیرد.

وی همچنین با اشاره به استراتژی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در خودکفایی و جایگزینی واردات عنوان کرد: حتما هر کالایی را که تولید می کنیم می توانیم بسازیم اما معلوم نیست ورود به تولید هر کالایی، کار اقتصادی درستی هم باشد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: همه منابع نباید به همه موضوعات توزیع شود بلکه باید در تقسیم کار بین المللی به انتخاب خودمان کالایی را تولید کنیم که جهان به آن نیاز داشته باشد. به همین دلیل، تعریف جدیدی از صنعت و اقتصاد ایران در دنیا ایجاد خواهیم کرد.

غضنفری در سخنان خود، موضوع تامین مالی را یکی از گلوگاه های جدی صنعت کشور برشمرد و اظهار داشت: اخیرا مباحثی مانند مسائل بانکی و هزینه های مالی به گلوگاه فعالیت بنگاه ها تبدیل شده و بنگاه ها باید سبد تامین منابع مالی خود را متنوع تر سازند.

وی با تاکید بر وجود بیش از 10روش تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه ها تصریح کرد: استفاده از روش هایی مانند فروش سهام و پذیره نویسی باید بیش از گذشته در بین بنگاه ها رواج یابد.

نقش سازمانهای توسعه ای در رشد صنعتی کشور

همچنین مجید هدایت معاون وزیر صنایع و معادن و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مراسم در سخنانی با ارزیابی عملکرد ایدرو طی ادوار گذشته، تاکید کرد: نتیجه عملکرد سازمان در چهاردهه تلاش آن در هر مقطعی با یک ارزیابی واقعا منصفانه نه تنها قابل قبول، بلکه بسیار افتخار آمیز است.

هدایت افزود: سازمان گسترش به عنوان یک سازمان توسعه ای، در شرایط جدید و در پرتو ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان با قدرت و توان بالا به کار خود ادامه خواهد داد.



وی ضمن اشاره به چالش های روزمره ای که در حوزه صنعت وجود دارد، گفت: باید با همفکری و همدلی کلیه صاحبنظران، بازتعریفی در مورد ماموریت ها و وظایف ایدرو در مرحله آتی، انجام گیرد.



هدایت محور فعالیت های سازمان گسترش را در حول اجرای اصل 44 دانست و افزود: این اصل، یکی از مترقی ترین اصول اقتصادی است و خوشبختانه سازمان گسترش در اجرای این اصل و بویژه در حوزه خصوصی سازی، پیشگام بوده است.

وی گفت: از سال84 تا سال88 مبلغ 790 میلیارد تومان سهام واگذار شد و در سال 89 مبلغ 870 میلیارد تومان سهام واگذار گردید که این نشانه اعتقاد سازمان به تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

هدایت افزود: شرکت‌های حاکمیتی سازمان و حتی شرکت های ایجادشده واگذار شد. بهرحال این موضوعات، مشکلاتی را برای سازمان ایجاد کرد اما با تلاش و کوشش مداوم، شتاب این مشکلات کاهش داده شد.

رئیس هیئت عامل ایدرو از همراهی ها و کمک‌های رئیس جمهوری برای حل مشکلات ایدرو که طی جلسه ای مشترک با حضور دکتر غضنفری صورت گرفت، قدردانی کرد.

وی تاکید کرد: امروزه در مورد صنایعی در کشور می توان سرمایه گذاری نمود که ارزش افزوده بالایی ایجاد میکنند و می توانند مشکلات اقتصادی را حل کرده و بازار صادراتی داشته باشد.

هدایت تصریح کرد: مبارزه با تحریم ها، نیازمند مبارزه و جهاد اقتصادی است و با روش های معمولی، نمی‌توان به پیشرفت و ترقی صنعتی نائل آمد.



بیستمین گردهمایی مدیران ایدرو همزمان با چهل و چهارمین سالگرد تاسیس این سازمان امروز با حضور سرپرست وزارت صنایع و معادن، مدیران ارشد ایدرو، جمعی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نیز فعالان عرصه صنعت کشور در محل موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.