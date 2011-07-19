غلامحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در اعتراض به اتفاقاتی که در روزهای اخیر در خصوص جذب بازیکنان از سوی تیمهای پایتخت رخ داده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال خصوصا سازمان لیگ در هفتههای نخست فصل نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشتند اما واقعیت این است که در چند روز گذشته اتفاقاتی توسط برخی از تیمهای مرکز رخ داد که این مسائل توهین به شعور هواداران فوتبال در سراسر کشور بود.
وی با بیان اینکه نمیخواهد اسم هیچ باشگاه و بازیکنی را بیاورد، افزود: رفتارها و نمایشهایی که از سوی مسئولان این باشگاه به اسم رعایت سقف قراردادها اجرا و قرارداد فلان بازیکن 350 تا 400 میلیون اعلام شد، به نوعی توهین به شعور مردم فهمیمی بود که فوتبال را میشناسند و با دیدن این رفتارهای نامربوط و نامتجانس، ناراحت و عصبی میشوند.
رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان این رفتارها را دور از اخلاق دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید در خصوص این رفتارها و قراردادهای منعقد شده، شفاف سازی کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد، اعتماد مردم به مدیریت فوتبال کشور کمتر از گذشته میشود.
وی رخ دادن چنین مسائلی در محیط فوتبال را برخلاف قوانین سازمان لیگ و قانون سقف قراردادها دانست و تاکید کرد: مسئولان نباید مقابل این قانون شکنیها بی تفاوت باشند، امروز سازمان لیگ به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده باید با این اتفاق برخورد مناسبی انجام دهد و از حقوق تیمهای شهرستانی به بهترین شکل دفاع کند.
حسینی در پاسخ به این سوال که تیم سپاهان در خصوص تمدید قرارداد با سیدجلال حسینی هم متهم به رعایت نکردن سقف قراردادها شده؟، افزود: از روز نخست در استخدام کادرفنی و بازیکنان، سقف قراردادها را رعایت و برای جذب سیدجلال حسینی و یکی دو بازیکن دیگر هم با شفاف سازی اعلام کرده که از بخشنامههای جدید سازمان لیگ در عقد قرارداد با آنها استفاده کردیم اما برخی باشگاهها که در جذب بازیکنان مدنظرشان ناکام شدند، اقداماتی برخلاف قوانین انجام دادهاند.
وی ادامه داد: امروز هواداران فوتبال در شهرستانها به خوبی اخبار را دنبال کرده و در جریان همه مسائل هستند و اینکه میگویند جذب یکی دو بازیکن در چارچوب سقف قراردادها بوده است، منطقی نبوده و با عقل جور در نمیآید، به همین دلیل از مسئولان میخواهم پاسخ قانع کنندهای برای این اتفاقات ارائه کنند.
رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در پایان گفت: با تاکید مسئولان کارخانه، هیئت مدیره باشگاه و بنده، سپاهان در فصل نقل و انتقالات فصل جاری سقف قراردادها را رعایت کرده است. ضمن اینکه با اعتماد به بوناچیچ که در گذشته هم به خوبی امتحانش را پس داده، میخواهیم در مسابقات داخلی و خارجی نتایج خوبی را کسب کرده و در نهایت باعث خوشحالی هواداران سپاهان و فوتبالدوستان کشورمان شویم.
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