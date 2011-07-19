وداع نهایی آخرین شاتل ناسا با ایستگاه فضایی/ آتلانتیس ایستگاه را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که آتلانتیس در روز پنجشنبه به زمین برسد به برنامه 30 ساله "کشتی های فضایی قابل استفاده مجدد" ناسا پایان خواهد بخشید.

"کریس فرگوسن" فرمانده آتلانتیس همزمان با دور شدن شاتلش از ایستگاه فضایی گفت: خداحافظ ISS، مایه افتخار ما باش. چهار سرنشین آتلانتیس پیش از ترک کردن همیشگی ایستگاه فضایی دو هدیه را به سرنشینان ایستگاه اهدا کردند، یک مدل از شاتل آتلانتیس و پرچم کوچکی که در اولین ماموریت شاتلها در سال 1981 به فضا سفر کرده بود.

"ران گاران" فضانورد ارشد ایستگاه فضایی نیز در هنگام جدا شدن آتلانتیس از 12 سفر این شاتل به ایستگاه برای تکمیل و ساخت "این تاسیسات مدارگرد تحقیقاتی شگفت انگیز" و به پایان رساندن 37 ماموریت فضایی که تا کنون توسط شاتلها انجام گرفته تشکر کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، قرار است آتلانتیس روز پنجشنبه به همراه 2.5 تن از مواد اضافی و زباله های ایستگاه در پایگاه فضایی کندی فرود بیاید و 30 روز بعد، برنامه شاتلهای ناسا به صورت رسمی به پایان خود خواهد رسید.