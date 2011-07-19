20 میلیارد تومان تسهیلات به بهزیستی کردستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صباح قریشی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی افزود: در جریان سفر سوم رئیس جمهور به استان کردستان 20 میلیارد تومان تسهیلات در راستای کمک به افراد تحت پوشش به سازمان بهزیستی استان کردستان اختصاص پیدا کرد.

وی بیان کرد: در سال جاری 850 میلیون تومان از بودجه بهزیستی کردستان، 180میلیون تومان از محل اعتبارات صندوق موسسه مالی اعتباری مهر، 600 میلیون تومان از صندوق مهر رضا (ع) و 270 میلیون هزار تومان از محل اعتبار بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده برای حمایت و ارتقاء سطح معیشتی مدد جویان و معلولان بهزیستی کردستان اختصاص داده شده است.

سرپرست بهزیستی استان کردستان اظهار داشت: مهمترین برنامه ای که در طول این هفته برگزار می شود، به تحقق رساندن بحث اشتغال و تحویل مسکن مددجویان و معلولین است که با توجه به هماهنگی های صورت گرفته در ایام هفته جاری 72 واحد مسکونی در استان کردستان به مددجویان تحویل داده می شود.

قریشی یادآور شد: در سال جاری 60 واحد مسکونی از محل اعتبارات سفر دور دوم رئیس جمهور به خانواده های مددجویان و معلولان واگذار شد و از 170 واحد تصویب شده سفر مقام معظم رهبری نیز تاکنون 32 واحد تحویل و هشت واحد آماده تحویل به مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی است.

وی افزود: در حوزه مسکن دو هزار و 891 نفر در فراخوان عمومی نهضت مسکن مددجویان و معلولین ثبت نام کردند که در سال جاری برای هزار و 506 نفر از آنان زمینه ساخت مسکن فراهم شده و مجددا نیز برای سایر افرادی که ثبت نام نکرده اند امکان شرایط ثبت نام فراهم خواهد شد.

قریشی یادآور شد: در سال جاری قرار شده است که دو هزار و 100 شغل برای مددجویان بهزیستی کردستان ایجاد شود که در این راستا در سال گذشته نیز در حوزه اشتغال ضمن تلاش برای به کارگیری افراد در کارگاه های خصوصی 300 نفر با استفاده از تسهیلات کم بهره به خود اشتغالی دست پیدا کرده و 100 نفر نیز در مراکز غیردولتی مشغول به کار شده اند.

وی اظهار داشت: در راستای اهداف سازمان بهزیستی 139 فقره صدور پروانه تاسیس و پروانه فعالیت جهت مراکز غیر دولتی در سال جاری در استان کردستان صادر شده است.

وی در پایان بیان کرد: در سال جاری برای بهبود سطح معیشتی مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی به 423 نفرخانواده کمک های نقدی اهدا شد ه است.

