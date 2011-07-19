اصلاحات کمی و کیفی دانشگاه پیام نور در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری، اظهار داشت: اصلاحات کمی و کیفی در مجموعه دانشگاه پیام نور استان در چهار محور تدوین شده است که در مدت یک سال اجرایی خواهد شد.

وی ساماندهی نیروهای پرسنلی در مجموعه این دانشگاه بر مبنای افزایش بهره وری از توانمندیها، تجربه و تخصص آنان را از جمله مهمترین این اصلاحات بیان کرد و گفت: در صورت نیاز به منظور ارتقای کیفی در عملکرد، آموزش آنان در دستور کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه ممکن است 10 تا 15 درصد از نیروهای پرسنلی این مجموعه دانشگاهی تعدیل شوند، تصریح کرد: نیروهایی که تعدیل شوند به سایر واحدهای دانشگاه پیام نور استان که با کمبود نیرو مواجه هستند اعزام می شوند.

وی افزود: در صورتیکه جذب نیروی جدید پرسنلی نیز در دستور کار قرار گیرد، تجربه و تخصص از اولویتهای گزینش آنان خواهد بود.

این مسئول در ادامه با اشاره به فعالیت 34 عضو هیئت علمی این مجموعه دانشگاهی استان، عنوان کرد: در صورت نیاز، اساتیدی جدید برای عضویت در هیئت علمی در این دانشگاه از داخل استان یا از سایر استانها به صورت پاره وقت از جذب خواهند شد.

وی بکارگیری پیشرفته ترین سیستم اتوماسیون اداری برای ارتقا در سرعت عملکردی نیروها و بهره گیری از تکنولوژی چند رسانه ای به منظور افزایش سطح آموزشی برای دانشجویان در این مجموعه دانشگاهی را از دیگر برنامه های تدوین شده اعلام کرد.

وی در خصوص ارتقای فضاهای تحقیقاتی، فرهنگی و علمی این مجموعه اذعان داشت: تاسیس بیش از پنج آزمایشگاه، چهار فضای ورزشی و فرهنگی همچنین احداث کارگاههای مجهز و پژوهشکده های نوین علمی نیز در دستور کار قرار دارد.

مرادی در ادامه بر دانشجو سالاری تاکید کرد و گفت: برآورده ساختن خواسته های منطقی و عقلانی و احترام به دانشجویان از اهم این برنامه ها است.

وی با تاکید بر حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان اعلام کرد: با برگزاری جشنواره پژوهشهای برتر دانشجویی در مهر ماه به ده پژوهش برتر دانشجویی جوایزی اعطا می شود.

وی گفت: به منظور تقویت ارتباط این دانشگاه با سایر مراکز صنعتی، تحقیقاتی پژوهشی، تعامل با آنان در دستور کار است تا بتوان از امکانات یکدیگر بهره برد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان در خاتمه در خصوص جذب رشته های تحصیلی جدید و ارتقای تحصیلات تکمیلی در این مجموعه دانشگاهی عنوان کرد: ارتقای تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسن و دکتری همچنین جذب رشته های جدید منطبق با نیاز و اقتضائات اقلیمی و تکنولوژی استان نیز پیگیری خواهد شد.

وی همچنین با اشاره 31 هکتار از اراضی تحت تملک واحدهای دانشگاه پیام نور استان اعلام کرد: در هفته دولت شماری از واحدهای آموزشی و پژوهشی واحدهای دانشگاه پیام نور استان به بهره برداری می رسد و طی دو سال آینده 13 هزار متر مربع به مجموعه فضاهای یاد شده در استان افزوده می شود.