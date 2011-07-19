به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در همایش منطقه ای "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" با اشاره به اینکه موضوع این همایش بر ایجاد و تامین اعتماد مردم به دولت و کارگزاران دولت است، گفت: هر قدرت اداری نیازمند ساز و کاری است که تعیین کننده سلامت آن مجموعه باشد و اگر این ساز وکار وجود نداشته باشد، با گذر زمان و با ظهور آفات و کاستی ها شاهد مواردی خواهیم بود که فقدان کارآمدی و کارآیی و ... را در نظام ایجاد خواهد کرد.

بیگی ضمن اشاره به اینکه موضوع نظارت بحثی بدیهی است که هیچ کس شبه ای در اجرای آن ندارد، اظهار داشت: روشهای متفاوتی در اعمال نظارت و قوت بخشیدن به آن وجود دارد، لیکن با توجه به ویژگی و خصیصه نظام جمهوری اسلامی تاکید دولت بر قابلیتهای مردمی برای نظارت به عنوان اصلی ترین، رکن نظارت بر کارگزاران جمهوری اسلامی مورد توجه ویژه است.

وی با بیان اینکه دولت بر تامین این ساز و کار لازم برای اجرای نظارت تلاش می کند، گفت: توجه به توانائیهای مردم در اجرای نظارت می تواند راهگشای مسائل اصلی باشد.

استاندار آذربایجان شرقی اذعان داشت: نظارت همگانی و تلاش برای مسئول ساختن مردم، به نحوی که احساس کنند صدای آنها شنیده می شود و استفاده از مشارکت آنها بزرگترین امتیاز برای یک مدیر است.

وی ادامه داد: امروز ارتباط گسترده ای را به جهت اهتمام دولت بر ارتباط نزدیک با مردم شاهد هستیم و اطلاع از نارضایتی مردم از سیستم، کوتاهی افراد، قصور و کوتاهی کارکنان دولت و ... یکی از دستاوردهای این ارتباطات و شناسایی افراد خدوم است که توانسته اند در ارتباط با مردم گره گشایی بزرگی انجام دهند.

بیگی تاکید کرد: ما به دنبال تقصیرات و کاستی ها نیستیم، بلکه در کنار آن به دنبال شناسایی نیروهای تلاشگر نیز هستیم که توانسته اند اعتماد بالایی را به نظام دولتی در میان مردم ایجاد کنند.

وی یادآور شد: تنها نظارت صرف و غافل شدن از مواد و اصول لازم برای نظارت و اصلاح سیستم موثر نخواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در عین حال حتمیت و قطعیت مجازات هم از مواد دیگر پیشگیری از آلودگی است، اضافه کرد: اگر همه مواد و اصول نظارت صورت گرفت و باز شاهد وجود آلودگی و فساد در سیستم اداری بودیم باید قطعیت و حتمیت مجازات ایجاد شود.

وی اضافه کرد: برای اصلاح نظام اداری باید در اجرای چهار مورد پیشگیری، نظارت، قطعیت و حتمیت مجازات اهتمام ویژه صورت گیرد.

علیرضا بیگی تاکید کرد: ویژگی نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ارزشی است، تاکید بر آن دارد که همه فعالیتها را بر اساس اصول دینی در نظر بگیرم.

بیگی ضمن تاکید بر اینکه حضور کارکنان و کارگزاران دولتی در آیین های مذهبی بسیار راهگشا خواهد بود، افزود: حضور در اردوها و دوره های آموزش دینی بیش از پیش خواهد توانست ما را برای بهر گیری از کارمندان دولت مهیا کند.