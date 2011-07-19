دو میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان دهلران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جایروندی از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان زیر پوشش در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: به همین منظور۴۰ خانوار مددجوی زیر پوشش تسهیلات اشتغالزایی از طریق بهزیستی دریافت کرده اند.



این مسئول ادامه داد: بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای اشتغال در زمینه های صنعتی، خدماتی و کشاورزی به این مددجویان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در طول سال گذشته ۱۰میلیارد ریال به عنوان مستمری، کمکهای موردی، درمانی و تحصیلی به مددجویان زیر پوشش پرداخت شده است.

جایروندی همچنین از پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال برای ساخت واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش خبر داد و گفت: این مبلغ برای ساخت ۱۱۰واحد در قالب مسکن مهر و خودمالکی به مددجویان پرداخت شده است.



این مسئول تعداد مددجویان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان را هفت هزار نفر در حوزه امور اجتماعی و توانبخشی عنوان کرد.