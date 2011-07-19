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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

جایروندی:

دو میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان دهلران پرداخت شد

دو میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان دهلران پرداخت شد

دهلران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی دهلران گفت: دو میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال تسهیلات برای اشتغال تحت پوشش بهزیستی شهرستان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جایروندی از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان زیر پوشش در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: به همین منظور۴۰ خانوار مددجوی زیر پوشش تسهیلات اشتغالزایی از طریق بهزیستی دریافت کرده اند.

این مسئول ادامه داد: بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای اشتغال در زمینه های صنعتی، خدماتی و کشاورزی به این مددجویان پرداخت شده است.
 
وی اضافه کرد: همچنین در طول سال گذشته ۱۰میلیارد ریال به عنوان مستمری، کمکهای موردی، درمانی و تحصیلی به مددجویان زیر پوشش پرداخت شده است.
 
 جایروندی همچنین از پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال برای ساخت واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش خبر داد و گفت: این مبلغ برای ساخت ۱۱۰واحد در قالب مسکن مهر و خودمالکی به مددجویان پرداخت شده است.

این مسئول تعداد مددجویان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان را هفت هزار نفر در حوزه امور اجتماعی و توانبخشی عنوان کرد.
کد مطلب 1362531

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