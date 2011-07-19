196 طرح عمرانی در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری ظهر سه شنبه در ستاد احیای زکات شهرستان درمیان بیان داشت: سال گذشته پنج میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه 30 درصد این مبلغ صرف امور محرومین و مابقی برای اجرای طرحهای عمرانی هزینه شده است، اظهارداشت: در سال جاری 50 درصد عواید زکات استان برای اجرای پروژه های تعریف شده هزینه خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه سال گذشته شهرستان درمیان در بحث کمکهای مردمی رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در سال 89 مبلغ 310 میلیون تومان از محل کمک های مردمی در درمیان جمع آوری شد.

به گفته وی این مبلغ شش درصد کل درآمدهای کمیته امداد استان خراسان جنوبی بوده است.

فرماندار درمیان نیز در این نشست گفت: در راستای سیاست های تشویقی دولت برای ترویج زکات، دولت به میزان مبلغی که از روستاها و شهرهای هر استان جمع آوری می شود، اعتباری را برای توسعه و عمران آن مناطق اختصاص خواهد داد.

رجبعلی براتی ادامه داد: این امر باعث ایجاد انگیزه در مردم آن منطقه و توسعه و آبادانی روستاها را در پی خواهد داشت.

وی میزان زکات جمع آوری شده در شهرستان را با توجه به اشتغال مردم به کشاورزی کافی ندانست و اظهار امیدواری کرد: با تلاش روحانیون و مبلغان دینی و اطلاع رسانی مردم به پرداخت زکات ترغیب و فریضه زکات در شهرستان جایگاه ویژه خود را پیدا کنند.

براتی بر توسعه و ترویج فرهنگ زکات تاکید کرد و افزود: همه باید در این زمینه تلاش کنیم تا فرهنگ زکات در جامعه هر چه بیشتر ترویج و نهادینه شود.

فرماندار درمیان با تاکید بر تشکیل ستاد ساماندهی زکات در روستاهای شهرستان گفت: تاکنون 14 روستا عاملین جمع آوری زکات را به ستاد احیای زکات شهرستان معرفی کرده اند.