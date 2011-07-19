به گزارش خبرگزاری مهر، جوادنکونام و مسعود شجاعی که سال گذشته به دلیل تاخیر در ورود به اسپانیا از سوی مقامات باشگاه اوساسونا مورد غضب واقع شده بودند، روز دوشنبه با حضور بهنگام در تمرینات اوساسونا، توجه رسانه های اسپانیایی را به خود جلب کردند.

بر پایه گزارش سایت "نوتیسیاس دو ناوارا"، نکونام پس از حضور در پامپلونا اجازه یافت تا تیم اوساسونا را در تمرینات همراهی کند اما شجاعی به کلینیک سن میگوئل فرستاده شد تا از پای چپ آسیب دیده اش عکسبرداری شود. شجاعی هنوز سلامتی خود را بازنیافته و نیاز به استراحت بیشتر دارد.

نکونام که برای همراهی تیم ملی ایران در ایران به سر می برده در خصوص وضعیت آمادگی خود اظهار داشت: به لحاظ بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم چرا که در مدت زمان حضور در کشورم، با تیم ملی تمرین کرده ام.

نکونام که در بازی با ماداگاسکار به طرز عجیبی غیبت داشت، در خصوص غیبت در این بازی گفت: کارلوس کی‌روش تصمیم داشت به بازیکنانی بازی دهد که قرار است تیم ملی را در دیدار مقدماتی جام جهانی 2014 مقابل مالدیو همراهی کنند.

تیم فوتبال ایران در تاریخ های 23 و 28 ژوییه ( اول و ششم مرداد) طی دو بازی رفت و برگشت با مالدیو دیدار خواهد کرد.