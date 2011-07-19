بیش از 137 کیلو مواد مخدر در چهار ماهه اول سال کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طولابی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان در مورد کشف مواد مخدر در چهار ماهه اول سال جاری اظهار داشت: تریاک با بیش از 130 کیلو گرم در زمره بیشترین مواد کشف شده و هروئین با کمتر از یک کیلو کمترین مواد کشفی در این چهار ماه در استان کردستان بوده است.

وی با بیان اینکه در حجم مواد کشف شده در چهار ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته با کاهش 11 درصدی روبه رو بوده ایم، اعلام کرد: علت اصلی کاهش 11 درصدی از سال گذشته تا کنون به تغییر استفاده معتادین مواد مخدر از سنتی به صنعتی در جامعه مربوط می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان افزود: تاکنون هزار و 152 نفر قاچاقچی،حمل کننده، نگه دارنده، توزیع کننده و وارد کننده مواد مخدر در این چهار ماهه دستگیر شدند که 98 درصد آنها مرد بودند.

طولابی یکی از بحران های مهم جهان را اعتیاد دانست، گفت: در ایران هزینه و سرمایه زیادی در راستای ریشه کنی مواد مخدر مصرف شده است که در همین راستا چهار هزار شهید از اول انقلاب تاکنون در مقابله با مواد مخدر جان خود را تقدیم کرده اند و کشور ما در مقابله با پدیده مواد مخدر پیشگام است.

وی عنوان کرد: یکی از قاچاقچیان بزرگ و سرشناس مواد مخدر در استان در تاریخ 25 تیر ماه اقدام به وارد کردن 25 کیلوگرم مواد مخدر از یکی از استان های جنوبی به استان کرده بود که در یکی از محورهای ورودی سنندج دو خودرو با دو راننده آن دستگیر شدند و پرونده آنها به مرجع قضایی ارجاع داده شده است.

طولابی در پایان با اشاره به حساسیت مردم استان کردستان در راستای مقابله با مواد مخدر و تماس مداوم آنها با پلیس مبارزه با مواد مخدر موفقیت تمام کارها را در همکاری آنها دانست، گفت: همشهریان می توانند با مشارکت و همکاری لازم و با استفاده از شماره های 128 با پلیس در ارتباط بوده و موارد مشکوک در جریان قاچاق را به اطلاع ماموران برسانند.

