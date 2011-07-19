خوشنویسی آیات قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله پارسانیاکی، هنرمند و استاد خوشنویسی با اشاره به فعالیت 30 ساله خود در عرصه خوشنویسی گفت: از آنجایی که خط نسخ و ثلث گرایش ذاتی به کارهای دینی دارد، این توفیق را یافتم که در زمینه‌های مختلفی کار کنم، هم در زمینه کتیبه نویسی به جهت اینکه استادم موحد بسیار در این زمینه کار می‌کرد و همین موضوع این اشتیاق را در بنده به وجود آورد و هم در حوزه کارهای خوشنویسی که جزء سی‌ام قرآن کریم را با خط نسخ کتابت کردم که در انتشارات اردیبهشت در قالب یک مجموعه‌ به چاپ رسید.

این هنرمند و استاد خوشنویسی کشورمان تصریح کرد: در حدود 12 سال با مجله اطلاعات هفتگی همکاری می‌کردم و در آنجا آیات قرآن و احادیث، به ویژه دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان را با خط نسخ می‌نوشتم که در مجله به صورت رنگی چاپ می‌شد.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 6 مرداد تا 6 شهریور در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می شود .