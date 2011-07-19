100 میلیارد ریال تسهیلات برای گلستانیها تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت بعد از ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری روند نامه های سفر سوم ریاست جمهور به استان که با حضور نمایندگان اداره کل ارتباطات مردمی وسفرهای رئیس جمهور برگزارشد گفت :20 میلیارد ریال باقیمانده هم در اسرع وقت با پیگیری مدیرکل بودجه استانداری، دفترارزیابی وپاسخگویی به شکایات استانداری گلستان ونهاد ریاست جمهوری از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل استان اختصاص داده خواهد شد.

وی تصریح کرد : تاکنون از مجموع11 هزار و 803 نامه ارجاعی از طرف استانداری ، سازمان اقتصاد ودارایی و شورای هماهنگی بانکهای استان به بانکها ی مربوطه 9 هزار و 68 نامه مردمی سفر سوم رئیس جمهور با موضوع تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته وی، 13 هزار و800 نامه دیگر باقی مانده است که این نامه ها مربوط به بخش مساعدت مالی است که از طرف سازمان اقتصاد ودارایی و شورای هماهنگی بانکهای استان تقسیم شود.

نوبخت اظهار داشت :علاوه براین26 هزار و 435 نامه به مددجویانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرارداشتند بصورت بلاعوض پرداخت شد.

نماینده ویژه استاندار درپیگیری نامه های سفر رئیس جمهور ضمن تقدیر وتشکر از همکاری واعلام آمادگی بانکها ی استان به جهت همکاری در جهت در پرداخت وام خاطر نشان کرد : الباقی نامه های سفر در بخش مساعدت مالی از اعتبار اختصاص داده شده از سوی بانک مرکزی ومنابع داخلی بانکها مثل گذشته پرداخت شود.

وی ادامه داد: یک تیم بازرسی متشکل ازدفتربازرسی استانداری، امور اقتصادی استانداری، سازمان اقتصاد ودارایی استان وشورای هماهنگی بانکها تشکیل خواهد شد تا بررسی نماید که دقیقاً چه بخشی از نامه های سفر انجام شده تاگزارش آن به نهاد ریاست جمهوری ارائه شود.

نوبخت تاکید کرد: جلسه ای هم با محوریت اداره کل اموراقتصادی وبازرسی استانداری برگزار تا موارد ومشکلات کمیته امداد، بهزیستی وبنیاد شهید جهت رفع مشکلات با بانکها بررسی و رفع گردد.

وی با اشاره به اینکه تقویت خط اعتباری وامها ضروری است اظهار امیدواری کرد : با این روند مشکلات وخواسته های مردم که با هزاران امید به رئیس جمهور نامه نوشته اند رفع وکامشان شیرین شود.

این جلسه با حضور "کوهستانی معاون اداره کل ارتباطات مردمی وسفرهای ریاست جمهور "، "بیات مدیردبیرخانه اداره کل ارتباطات مردمی وسفرهای ریاست جمهور"و "خوش خوی رئیس اداره فناوری واطلاعات نهاد ریاست جمهوری" برگزارشد.

در این جلسه هریک از رؤساونمایندگان بانکها گزارشی از روند پرداخت وامهای سفررئیس جمهور به استان گلستان ارائه دادند.

گفتنی است 136 هزار نامه مردمی در سفر سوم رئیس جمهور به استان گلستان ارسال شده که40 هزار نامه در بخش مساعدت مالی بوده است.