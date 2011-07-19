  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

هواشناسی اعلام کرد؛

پیش بینی رگبار پراکنده در دامنه های البرز مرکزی

پیش بینی رگبار پراکنده در دامنه های البرز مرکزی

سازمان هواشناسی اعلام کرد: بر اساس نقشه های پیش یابی طی 24 ساعت آینده در برخی مناطق شمال غرب و دامنه های البرز مرکزی، رشد ابر، وزش باد، رگبار پراکنده و رعد و برق پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، از بعد از ظهر چهارشنبه و در روز پنج شنبه این وضعیت به دامنه های جنوبی البرز و مناطقی از غرب کشور نیز کشیده خواهد شد.

در سه روز آینده در دامنه های شرقی زاگرس و برخی مناطق جنوب شرق نیز در ساعات بعد از ظهر بر مقدار ابرها افزوده شده و در ارتفاعات رعد و برق دور از انتشار نیست.

در همین مدت در شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک رخ می دهد.

همچنین پدیده غالب برای غرب و جنوب غرب کشور آسمان صاف و وزش باد است که در پاره ای نقاط غبار محلی دور از انتظار نخواهد بود.
 

کد مطلب 1362552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها