پیش بینی رگبار پراکنده در دامنه های البرز مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، از بعد از ظهر چهارشنبه و در روز پنج شنبه این وضعیت به دامنه های جنوبی البرز و مناطقی از غرب کشور نیز کشیده خواهد شد.

در سه روز آینده در دامنه های شرقی زاگرس و برخی مناطق جنوب شرق نیز در ساعات بعد از ظهر بر مقدار ابرها افزوده شده و در ارتفاعات رعد و برق دور از انتشار نیست.

در همین مدت در شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک رخ می دهد.

همچنین پدیده غالب برای غرب و جنوب غرب کشور آسمان صاف و وزش باد است که در پاره ای نقاط غبار محلی دور از انتظار نخواهد بود.

