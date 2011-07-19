راه اندازی خط اتوبوس پرسرعت در مشهد مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خجسته صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ردیف بودجه ایجاد بی.آر.تی یا خطوط اتوبوس پرسرعت وجود دارد، موافقتنامههای آن هم با شهرداری مبادله شده و عملا با اتمام مطالعات از سوی سازمان ترافیک، پیمانکار انتخاب میشود و کار آغاز میشود.
وی یادآور شد: با راهاندازی بی.آر.تی قطعا به اصلاح خطوط نیازمندیم و باید دانست که دیگر اتوبوسها نباید وارد کریدور بی.آر.تی شوند و در تمام دنیا این خطوط، حداقل دارای سه خط رفت، برگشت و سبقت است.
خجسته وجود بی.آر.تی در مشهد را به دلیل ایزوله بودن خطوط عاملی برای افزایش چشمگیر راندمان و اعتماد مردم به حمل و نقل همگانی ذکر کرد و گفت: در دنیا خطوط بی.آر.تی تا 25 هزار نفر را در ساعت جابه جا میکند که این رقم بیشتر از جابهجایی مردم به وسیله مترو است.
وی در خصوص ویژگیهای اتوبوسهای بی.آر.تی عنوان داشت: این اتوبوسها از 18متر تا 26 متر طول دارند که اتوبوسهای مگاترنس نیز به دلیل سه محوره بودن این قابلیت را دارند که در خطوط بیآرتی از آنها بهره گرفته شود.
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