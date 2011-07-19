به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند 80 دقیقه‌ای که تاکنون بیش از 70 درصد تصویربرداری آن به پایان رسیده است، برای اواخر پاییز سال جاری آماده پخش خواهد شد.

در این مستند به معرفی دماوند به عنوان بلندترین کوه ایران و خاورمیانه، معرفی جغرافیدانان یونانی، سیاحان و جغرافیدانان اسلامی و اروپایی و محققین معاصر ایرانی، برگزاری آیین های ایرانیان در دماوند، معرفی روستاهای قدیمی و زیارتگاهها، برگزاری مراسم مذهبی روستاهای اطراف قله دماوند، زندگی دامداران کوچ رو در این منطقه، معرفی موزه تاریخ طبیعی وین و دپارتمان جغرافیای دانشگاه شهر گراتس در اتریش، مصاحبه با دو محقق برجسته اتریشی در دامنه کوه آلپ و ... پرداخت می‌شود.



