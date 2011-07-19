نمایشگاه کاریکاتور در حوزه هنری یزد گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ابوذری در این نمایشگاه 37 اثر با موضوع آزاد در معرض دید علاقمندان به هنر کاریکاتور قرار داده است.

این کاریکاتوریست در خلق آثار خود از تکنیکهای مختلف همچون مداد فلزی، آبرنگ، گواش و مداد رنگی استفاده کرده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه تعامل هرچه بیشتر کاریکاتوریست های استان یزد، ایجاد فضای فعالیت در زمینه کاریکاتور به مفهوم طنز ترسیمی و توجه بیشتر به لزوم راه اندازی تشکلهای گروهی کاریکاتور در استان یزد بیان شده است.

ابراهیم ابوذری با بیش از یک دهه فعالیت هنری، دو نمایشگاه کاریکاتور در حوزه هنری استان یزد برپا کرده است.

این نمایشگاه از امروز تا پایان تیرماه در ساعات صبح و عصر در نگارخانه حوزه هنری واقع در خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی برای بازدید علاقمندان دایر است.