ضرورت برخورداری از هواپیمای باری در فارس/ نرخ پائین برخی میوه ها

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خرد ظهر سه شنبه در نشست خبری پیرامون وضعیت میوه های تولیدی استان فارس گفت: وظیفه جهاد کشاورزی تولید مطلوب است که در این راستا میوه های استان فارس از بهترین کیفت برخوردار هستند.

وی ادامه داد: به دلیل عدم وجود صادرات مناسب، برخی میوه های استان به پایین ترین نرخ در طی 10 سال گذشته رسیده که در این میان هندوانه به کیلویی حدود 40 تومان و سیب گلاب به کیلویی 200 تومان در باغ و مزرعه رسیده به گونه ای که حتی چیدن آنها نیز به صرفه نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه عدم وجود زیرساختهای مناسب سیستم حمل و نقل باعث عدم موفقیت در صادرات میوه شده است، گفت: بازارهای هدف محصولات صادراتی استان فارس تشنه خرید جنس هستند ولی در استان وسیله ای برای حمل میوه و تربار وجود ندارد.

ضرورت وجود هواپیمای باری

خرد با اشاره به اینکه سالهاست بحث خرید هواپیمای باری مطرح می شود، یادآور شد: تنها با وجود هواپیمای باری می توانیم محصولات خود را به راحتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنیم که در این میان طی چندین سال گذشته بارها این موضوع مورد پیگیری مسئولان استان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بار محصولات کشاورزی می تواند از فرودگاهی غیر از فرودگاه شهید دستغیب صادر شود که طی مراحل قانونی نیز نداشته باشد ولی در این راه نیز با وجود داشتن فرودگاه های متعدد در استان عدم وجود هواپیما تمامی راه ها را بر ما می بندد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فضا برای تامین مواد غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس مهیاست، افزود: تولیدات استان فارس به راحتی می تواند تمامی مایحتاج کشورهای حاشیه خلیج فارس را تامین کند ولی زمانیکه کشاورز به جای فروش دو دلاری محصول خود به فروش 20 سنتی مجبور می شود تمایلی حتی برای جمع آوری محصول از زمین را هم ندارد.