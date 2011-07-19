به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد امروز سه شنبه در این مراسم با اشاره به آغاز عملیات اتصال چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی کشور با کلنگ‌زنی خط ریلی بام ایران در سفیددشت، گفت: توسعه خط ریلی در رشد و اعتلای کشور موثر است و با توسعه خط ریلی کشور، شاهد کوتاه‌تر شدن مسافت بین نقاط مختلف کشور، کاهش حوادث و سوانح ترابری و افزایش ایمنی مسافران خواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی، ارتقای سطح زندگی مردم را از دیگر مزایای این طرح برشمرد و گفت: بهبود و ارتقای شبکه ترابری کشور موجب افزایش بهره‎وری حمل و نقل ریلی کشور و کاهش مصرف سوخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه سالانه باید یک‌هزار کیلومتر خط ریلی در کشور احداث شود، گفت: در حال حاضر از 10 هزار کیلومتر خط ریلی در کشور بهره برداری می شود و 7500 کیلومتر راه آهن در دست ساخت است.

نیکزاد گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای تحقق برنامه توسعه کشور تا سال 1404 شاهد توسعه ملی راه‌آهن کشور خواهیم بود.

وی، احداث پروژه راه‌آهن اصفهان ـ چهارمحال و بختیاری ـ خوزستان را از جمله طرح‌های بزرگ کشور در راستای تحقق این هدف اعلام کرد و گفت: برهمین اساس اعتبار این پروژه در قانون برنامه بودجه لحاظ شده است که با تخصیص اعتبار لازم فاز نخست این پروژه شامل سفید دشت ـ مبارکه ـ شهرکرد تا پایان سال 91 به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت اتمام طرح‌های عمرانی در دست اجرا در سطح کشور تاکید کرد و گفت: باتوجه به ضرورت اتمام پروژه‌های عمرانی در سطح کشور مسئولان باید با عزمی راسخ‌تر و تلاشی مضاعف در این مسیر حرکت کنند.

به گزارش مهر، مطابق نیازهای ترابری و طرح‌های توسعه صنعتی در استان‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری و اصفهان میزان ترافیک پیش‌بینی شده برای این محور در سال اول بهره‌برداری حدود 7 میلیون تن بار و یک میلیون نفر مسافر است که در طول 20 سال، به 22 میلیون تن بار و 2 میلیون نفر مسافر در طول یک سال افزایش پیدا می‌کند.

به منظور رفع تنگناهای ظرفیتی حمل و نقل ریلی جنوب کشور و اتصال ریلی استانهای خوزستان و اصفهان به عنوان دو قطب صنعتی کشور به یکدیگر، کلنگ آغاز عملیات اجرایی راه آهن دوخطه برقی مبارکه-سفیددشت-شهرکرد به عنوان بخشی از قطعه سوم پروژه راه‌آهن اصفهان-چهارمحال بختیاری-خوزستان به زمین زده شد.

پروژه راه آهن اصفهان-خوزستان به طول 470 کیلومتر، سبب کاهش 500 کیلومتری مسیر بین استان های اصفهان و خوزستان در مقایسه با مسیر موجود می شود. همچنین با احداث این محور امکان حمل 20 میلیون تن بار سنگ آهن برای تامین موارد اولیه مورد نیاز صنایع فولاد فراهم می شود.

کاهش سوانح جاده‌ای و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، ایجاد مسیری مناسب جهت ترانزیت کالا و بهبود و ارتقا شبکه ترابری استان خوزستان و اتصال با استانهای مرکزی و شرقی کشور و کاهش بیش از 10 ساعت زمان مسیر استان‌های خوزستان و اصفهان را از جمله مزایای این پروژه است.