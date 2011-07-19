2500 کردستانی بیمه بیکاری دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خدابنده لو ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ مدیران تامین اجتماعی، بانک رفاه با نمایندگان اصناف و کارگران بیان کرد: در حال حاضر دو هزار و 555 نفر از کارگران بخش های مختلف که بیکار شده اند از تامین اجتماعی کردستان حقوق و دستمزد دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: نزدیک به 560 هزار نفر از جمعیت کل استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که این رقم تا پایان سال جاری به بیش از 700 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مدیر کل تامین اجتماعی کردستان افزود: تعهدات پرداختی بلند مدت و کوتاه مدت تامین اجتماعی استان کردستان در سال 89 بالغ بر 102 میلیارد تومان بوده است.

خدابنده لو با بیان اینکه طرح های که تامین اجتماعی در آن سرمایه گذاری می کند باید توجیه اقتصادی داشته باشد گفت: سازمان با سرمایه گذاری در ساخت کارخانه لاستیک بارز کردستان در دهگلان اقدامات مختلفی را در راستای توسعه صنعتی کردستان در دستور کار قرار داده است.

وی به دیگر اقدامات این بخش اشاره کرد و افزود: کلنگ زنی ساختمان تامین اجتماعی در شهرستان مریوان، کلنگ زنی ساختمان جدید تامین اجتماعی سنندج و خرید شش هکتار زمین جهت ساخت مسکن 400 واحدی برای بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان با اعتبارات دولتی از دیگر برنامه های در دست اقدام به شمار می رود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان با اشاره به اینکه پرداخت حق بیمه هزینه نیست بلکه برای کارفرمایان سرمایه است، یادآور شد: فرهنگ بیمه گریزی در استان وجود دارد که متاسفانه در زمان به وجود آمدن حوادث و سانحه برای شخص کارفرما با ضرر و زیان بسیار مواجه می شود.

خدابنده لو اظهار داشت: در جهت رفع فرهنگ بیمه گریزی باید بستر سازی انجام شود که در این امر عوامل درونی و بیرونی متاثر هستند که عوامل درونی متوجه سازمان بوده که می توان به نظارت کم، کمبود قوانین در این زمینه و دست و پا گیر بودن برخی از این قوانین اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اصناف همکاری کمی با سازمان دارند، گفت: صاحبان حرف و کارفرمایان با گرفتن استعلام جواز کسب، تجدید و تمدید جوازها برای دریافت بدهی ملک با مدت زمان کوتاه و هزینه کم خطرات ملک خود را تقلیل دهند و با اعلام اسامی اعضای مشاغل خود در بیمه تامین اجتماعی هزینه های جانبی ناشی از خطرات مشاغل خود را کاهش دهند.

خدابنده لو همچنین از راه اندازی سایت تامین اجتماعی کردستان با اطلاعات کامل از بیمه شدگان سازمان و دیگر اطلاعات لازم اصناف و کارگری در سال جاری خبر داد.

در این مراسم که به مناسبت هفته تامین اجتماعی برگزار شد از طرف رئیس بانک رفاه به مدیر کل تامین اجتماعی و مدیر درمان تامین اجتماعی لوح تقدیر اهدا شد.

