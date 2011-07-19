10 تصویر؛ از آخرین فرمان قذافی تا قحطی زدگان سومالی!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، تحولات بهار عربی و مسئله گرسنگان آفریقایی به ویژه در سومالی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ مسیر اسرائیل برای دستیابی به بیت المقدس

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به مسئله تلاش تل آویو برای اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر اسرائیل اشاره دارد. بر این اساس، رژیم صهیونیستی در این راستا بهتر از سازمان ملل کمک حالی نیافته است.

آشتی ملی فلسطین و گریه های صهیونیستی

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به نگرانی فزاینده رژیم صهیونیستی از توافق آشتی ملی فلسطین میان فتح و حماس اشاره دارد.

خبرنگاران تحت تعقیب

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به کشته شدن دهها نفر از خبرنگاران طی سالهای گذشته در جریان جنگها به ویژه در خاورمیانه اشاره دارد. بر این اساس، برخی از رژیمها از خبرنگاران دل خوشی نداشته و آنها را هدف حمله قرار می دهند.

نوسان قیمت مسکن در عربستان

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به نوسان قیمت املاک و مستغلات در عربستان سعودی اشاره دارد که البته در این میان قیمت برجهای مسکونی بسیار بیشتر است.

دعوت به گفتگو!

روزنامه الرایه قطر امروز درخواست برخی رژیمهای عربی برای گفتگو با مخالفان را به چالش کشیده است. بر این اساس، این گفتگوها تلاشی برای از بین بردن جریانهای مخالف در کشورهای عربی است.

طرحهای از بین رفته

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به از بین رفتن طرحهای مورد نظر اعراب در منطقه اشاره دارد. بر این اساس، اعراب توانایی نقش آفرینی در تحولات را نداشته و تنها دنباله رو قدرتهای غرب بودند.

آخرین فرمان قذافی؛ پیش به سوی بنغازی!

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به آخرین اظهارات قذافی اشاره دارد که مدعی شده بود 5 میلیون فدایی خود را به سوی بنغازی (مقر انقلابیون لیبی) روانه می کند.

تلاش صهیونیستی برای ریشه کنی فلسطین؛ بدون شرح

عکاظ عربستان

قحطی زدگان سومالی؛ بدون شرح

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به وضعیت بغرنج آوارگان سومالیایی اشاره دارد که هر روز تعداد زیادی از آنان به کام مرگ کشیده می شوند.

گرسنگی در سومالی؛ بدون شرح

الدستور اردن