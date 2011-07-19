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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

سردار حسین آبادی:

تامین تجهیزات الکترونیکی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر ضروری است

تامین تجهیزات الکترونیکی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر ضروری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: به منظور جلوگیری از انتقال پیش سازه های هروئین و مرفین و قاچاق مواد مخدر در مسیر افغانستان نیاز به تامین تجهیزات الکترونیکی، اپتیکی و ایکس ری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید رضا حسین آبادی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید هیئت سازمان ملل از مرز ایران و افغانستان در منطقه مرزی میلک سیستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازرسی از کانتینرهای ترانزیتی ارسالی از برخی کشورها به افغانستان از طریق ایران که احتمال جاسازی پیش سازه های هروئین و مرفین در آنها وجود دارد از مشکلات پلیس است زیرا براساس قوانین حقوق بین الملل کنترل کانتینرهای ترانزیتی و بازکردن آنها برای پلیس ایران مسئولیت های حقوقی و بین المللی دارد.

وی گفت: اجرای طرح انسداد مرزهای کشور نقش موثری در کشفیات پلیس و مبارزه با مواد مخدر داشته به گونه ای که ورود این مواد خانمانسوز از افغانستان به داخل مرزهای خراسان جنوبی و رضوی به حداقل رسیده است.

وی افزود: ورود مواد مخدر در منطقه سیستان به علت انسداد مرز به طور کامل تحت کنترل است و در حال حاضر شیب قاچاق مواد مخدر به سمت جنوب سیستان و بلوچستان گرایش پیدا کرده و قاچاقچیان در تلاش برای ورود مواد مخدر از مرز خشکی سراوان تا مرزهای دریایی چابهار هستند.

هیئتی از سازمان ملل و بخشی از کشورهای مینی دوبلین به سرپرستی علی اصغر سلطانیه نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس انرژی اتمی دوشنبه شب وارد زاهدان شدند.

کد مطلب 1362575

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