تامین تجهیزات الکترونیکی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید رضا حسین آبادی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید هیئت سازمان ملل از مرز ایران و افغانستان در منطقه مرزی میلک سیستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازرسی از کانتینرهای ترانزیتی ارسالی از برخی کشورها به افغانستان از طریق ایران که احتمال جاسازی پیش سازه های هروئین و مرفین در آنها وجود دارد از مشکلات پلیس است زیرا براساس قوانین حقوق بین الملل کنترل کانتینرهای ترانزیتی و بازکردن آنها برای پلیس ایران مسئولیت های حقوقی و بین المللی دارد.

وی گفت: اجرای طرح انسداد مرزهای کشور نقش موثری در کشفیات پلیس و مبارزه با مواد مخدر داشته به گونه ای که ورود این مواد خانمانسوز از افغانستان به داخل مرزهای خراسان جنوبی و رضوی به حداقل رسیده است.

وی افزود: ورود مواد مخدر در منطقه سیستان به علت انسداد مرز به طور کامل تحت کنترل است و در حال حاضر شیب قاچاق مواد مخدر به سمت جنوب سیستان و بلوچستان گرایش پیدا کرده و قاچاقچیان در تلاش برای ورود مواد مخدر از مرز خشکی سراوان تا مرزهای دریایی چابهار هستند.