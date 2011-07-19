5000 هزار بسیجی در طرح صالحین مازندران شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام فقیهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: روش کار در طرح صالحین به نهوی خواهد بود که فرزندان انقلاب در این طرح به لحاظ فرهنگی بیمه خواهند شد.



فقیهی تصریح کرد: طرح صالحین در مازندران در پنج بخش از شرق تا غرب مازندران اجرایی خواهد شد.



وی یادآور شد: در سال جاری بیش از پنج هزار سرگروه شجره طیبه آموزش داده خواهند شد تا با آگاهی لازم طرح صالحین عملیاتی شود.



معاون اجتماعی فرهنگی سپاه کربلای مازندران گفت: اصلی ترین دغدغه آموزش در کشور زمان تابستان است که آموزش تعطیل می شود ولی تربیت تعطیل نخواهد شد.



قاسم هاشمی تصریح کرد: سپاه قویترین بازوی فرهنگی انقلاب است و برای اهداف نظام اسلامی برنامه های متنوعی را برای اوقات فراغت جوانان ارائه خواهد داد.



وی، طرح صالحین را در دو بخش دانست و ادامه داد: طرح صالحین در بخش های معرفتی ومعنوی، پرسش و پاسخ عملیاتی خواهد شد که همه گروههای سنی جامعه می توانند در این طرح شرکت کنند.



هاشمی اذعان داشت: طرح صالحین در مکانهایی چون پایگاه های بسیج، کانون های بسیج، مساجد، اردوگاه های سپاه برگزار شده و در عرصه های هنری، ادبی، قرآنی، علمی و آموزشی، معرفتی، مهارت آموزی فعالیت خواهیم داشت.

معاون اجتماعی فرهنگی سپاه کربلای مازندران اظهار داشت: بیش از یک میلیون نفر در طرحهای تابستانه سال گذشته شرکت فعال داشتند که پیش بینی می شود در سال جاری این تعداد به 1.5 میلیون نفر برسد.

وی اذعان داشت: در سال گذشته بیش از 90 درصد پایگاه های بسیج با هفت هزار معلم تربیتی این طرح را اجرایی کردند.