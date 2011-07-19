الگو شدن شهدای روحانی به ارتقاء معنویت در جامعه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قره خانی قبل از ظهر سه شنبه در اولین یادواره شهدای روحانی کلات اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان در جامعه اسلامی ضروری و ادامه دهنده راه پرافتخار آنان است.

وی تصریح کرد: شهدای انقلاب اسلامی ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و ضرورت دارد با کار و تلاش همه جانبه زمینه پیشرفت جامعه و موجبات یاس و نا امیدی دشمنان را فراهم کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) نیز در این مراسم با اشاره به حضور تاثیرگذار و معنوی روحانیت در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس اظهار داشت: آن هنگام که جنگ قدرت در عرصه جهانی بین دو ابرقدرت شرق و غرب در جریان بود و سردمداران آنها به دنبال نمایش قدرت نظامی و دفاعی خود در زمین و فضا بودند انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسید.

سردار غلامرضا احمدی افزود: هدف رزمندگان اسلام از رفتن به جنگ فقط دفاع از حریم کشور و ارزش ها بود و انگیزه مادی برای آنان مطرح نبود چراکه اگر جنگ جنبه مادی داشت نتیجه ای جز شکست به همراه نداشت.

احمدی عنوان کرد: با بررسی های صورت گرفته نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس غیرقابل انکار و بسیار روشن است چرا که در دوران جنگ به ازای هر هزار طلبه 60 نفر آنها به شهادت رسیده اند.