پلی کلینیک تامین اجتماعی کردستان خدمات ارتوپدی ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وفا طبرزدی ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ مدیران تامین اجتماعی و بانک رفاه با نمایندگان اصناف و کارگران بیان کرد: بیمارستان تامین اجتماعی سنندج کاملا تخصصی نیست و یک بیمارستان عمومی است که در برخی از رشته ها به صورت فوق تخصصی به ارائه خدمات می پردازد.

وی عنوان کرد: در سال 88 بیمارستان و کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در سنندج افتتاح شد و در راستای توسعه و تجهیز آن در دو سال اخیر کارهای در زمینه توسعه آن انجام شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان عنوان کرد: با توجه به کمبودهایی که در راه اندازی بیمارستان و بخش های مختلف آن بود، آزمایشگاه با حداکثر توان شروع به کار و دو دندانپزشک هم از سال گذشته تا کنون در کلینیک تامین اجتماعی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: این پلی کلینیک به علت تفاوت در تعرفه دولتی و خصوصی تامین اجتماعی در جذب رادیولوژیست موفق نبوده است که با رایزنی های که با دانشگاه علوم پزشکی انجام شده از مرکز شهید قاضی رادیولوژیست با ظرفیت کاری دو روز در هفته هم به بخش اضافه شده است.

وی اعلام کرد: در راستای توسعه خدمت رسانی به افراد تحت پوشش برنامه ریزی لازم برای خرید 9 دستگاه سی تی اسکن توسط مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان صورت گرفته است که باید افراد حقوقی ما را یاری کنند.

طبرزدی در مورد پذیرش و ارائه خدمات بیشتر از سطح بندی در مراکز تامین اجتماعی را اینگونه بیان کرد: تمام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تامین اجتماعی مورد درمان و معاینه قرار می گیرند مگر در صورت نبود پزشک متخصص در زمان مراجعه افراد این خدمت رسانی انجتم نشود.

مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان اظهار داشت: دو شورای ارائه خدمات و نظارت بر امر درمان بیمه شدگان در قانون الزام با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، مدیر کل تامین اجتماعی و اداره کار هر ماه دو بار تشکیل جلسه می دهند.

این جلسه که در مکان آمفی تئاتر بانک رفاه سنندج به مناسبت هفته تامین اجتماعی برگزار شد و در آن به سوالات نمایندگان اصناف و کارگر از سوی مدیر کل تامین اجتماعی کردستان، مدیر درمان تامین اجتماعی و سرپرست بانک رفاه پاسخ داده شد در پایان جلسه از سوی سرپرست بانک رفاه هدایایی به بیمه شدگان داده شد.

