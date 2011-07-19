نخستین کارخانه پرمنگنات پتاسیم خاورمیانه در زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد در جلسه ستاد سرمایهگذاری استان زنجان، احداث کارخانه پرمنگنات پتاسیم در این منطقه را باعث خودکفایی کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور دانست و افزود: سالانه به ارزش 20 میلیون دلار پرمنگنات پتاسیم وارد کشور میشود که احداث این کارخانه موجب جلوگیری بخش مهمی از ورود این محصول به کشور می شود.
وی با اشاره به کاربری پرمنگنات پتاسیم در زمینههای صنایع استخراج فلزات، مصارف نظامی، مرغداریها و بیمارستانها ادامه داد: فاز نخست این کارخانه سالانه ظرفیت تولید 3 هزار و 600 تن پرمنگنات پتاسیم و اشتغالزایی 100 نفر را خواهد داشت.
رئوفی نژاد با اشاره به کاربری پرمنگنات پتاسیم در زمینه های صنایع استخراج فلزات، مصارف نظامی، مرغداری ها و بیمارستانها ادامه داد: فازنخست این کارخانه سالانه ظرفیت تولید سه هزارو 600 تن پرمنگنات پتاسیم و اشتغالزایی 100نفررا خواهد داشت.
استاندار زنجان با بیان اینکه طرح احداث نخستین کارخانه پرمنگنات پتاسیم خاورمیانه از جمله طرح های دانش بنیان است.
رئوفی نژاد افزود: 20 درصد از اعتبارات مورد نیاز طرح فوق از محل اعتبارات بنگاههای زود بازده تامین شده و به دلیل واقع شدن در شهرستان ماهنشان دارای 10 سال معافیت مالیاتی خواهد بود.
استاندار زنجان افزود: توجه به بحث سرمایه گذاری در استان را بسیار مهم دانست و افزود: باید در راستای سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی تمهیدات لازم انجام گیرد .
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