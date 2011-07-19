تعاونگران در سرشماری همکاری کنند/ مطالبات قانونی آنها را پیگیری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوانمردی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری چگونگی تعیین حساب های بخش تعاون در اقصاد کشور ضمن ضروری توصیف کردن این طرح اظهار داشت: متاسفانه به علت فقدان آمار علمی و مشخص در ارتباط با فعالیت شرکت های تعاونی، تا کنون سهم واقعی تعاونی ها در ایجاد اشتغال و اقتصاد ملی لحاظ نشده است.

وی تصریح کرد: در حالیکه باید تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد، آمارهای غیرواقعی از سهم ناجیز تعاونی ها حکایت دارد که همین امر پیگیری مطالبات به حق فعالان این عرصه را دشوار می نماید.

جوانمردی بیان داشت: وزارت تعاون از سال گذشته طرح آمارگیری از شرکت های تعاونی به منظور تعیین سهم تعاون دراقتصاد کشور را در دستور کار قرار داد که امسال به مرحله اجرا رسید.

391 تعاونی در البرز فعالیت می کنند

وی، شمار فعالیت شرکت های تعاونی در سطح کشور را بالغ بر 165 هزار واحد عنوان و ضمن ناممکن بودن رصد همه آنها تصریح کرد: از میان این تعداد، 20هزار واحد از طریق نمونه گیری ها ی استاندارد و علمی به شکل رندوم و تصادفی انتخاب شده اند که سهم استان البرز 391 تعاونی هم از تعاونی های برجسته و هم از تعاونی هایی با عملکرد متوسط و ضعیف است.

مدیرکل تعاون استان البرز، هدف از اجرای این طرح را تعیین و محاسبه ارزش افزوده تعاونی ها در بخش های مختلف، محاسبه ایجاد اشتغال بخش تعاون نسبت به سایر بخش های کشور و همچنین میزان سرمایه گذاری انجام شده در این حوزه برشمرد .

وی افزود: به طور حتم پس از پایان آمارگیری، با پشتوانه ای مستدل و علمی ظرفیت های واقعی این بخش تبیین شده و اعتبار لازم برای ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی لحاظ می شود؛ لذا از شرکت های تعاونی انتظار می رود با ماموران سرشماری همکاری مناسب مبذول دارند.

وی همچنین گفت: طبق بندهای 23 و 27 اصل 44 قانون اساسی، 30 درصد از محل درآمدهای حاصل از واگذاری سازمان های دولتی به بخش خصوصی، به حوزه تعاون اختصاص می یابد که با سرشماری دقیق و حضور پررنگ بخش تعاون در اشتغال، در بودجه سالانه کشور محاسبه خواهد شد.

وی در همین ارتباط افزود: طبق بندهای آمده، سال گذشته هزار و 70 میلیارد تومان باید به بخش تعاون تعلق می گرفت که نبود آمار جامع، مانع تخصیص این اعتبار به تعاونی ها شد.

جوانمردی با اشاره به اهرم های تشویقی در نظر گرفته شده از محل همین درآمدها برای شرکت های تعاونی اظهار داشت: تخفیف 20 درصدی بیمه سهم کارفرما، 25 درصد معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی و ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده و شرکت های تعاونی فراگیر از این جمله است.

نقش شرکت های تعاونی در توسعه اشتغال

جوانمردی همچنین تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون را 123 هزار موقعیت شغلی برشمرد و افزود: طبق تقسیمات استانداری، تعهدات اشتغال تصویب شده برای اداره تعاون، هزار و 560 نفربرآورد شده که تا کنون 45 درصد آن معادل 670 نفر در سه ماهه اول سال جاری محقق شده و پیش بینی می شود با توجه به توانمندی های استان، بیش از میزان سرمایه گذاری شده ایجاد اشتغال داشته باشیم.

وی 96 شرکت تعاونی را با سرمایه گذاری و مدیریت بانوان عنوان کرد و اظهار داشت: در این کارگاه ها حدود چهار هزار و 500 نفر فعالند که عموما در حوزه صنایع دستی است.