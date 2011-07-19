غفلت رسانه ای از معضلات اجتماعی تأمل برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین باقری ظهر روز سه شنبه با بیان این مطلب در جلسه بررسی نقش رسانه ها در توسعه استان مرکزی افزود: معضل بد حجابی و بی حجابی یکی از معضلات اجتماعی دامنگیر جامعه امروز ماست که متاسفانه عکس العمل رسانه های استان مرکزی در برابر آن قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه معاونت اطلاعات و اخبار استان مرکزی در کنار بیان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران انتقاد اصولی و سازنده از مدیران دستگاههای اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: پیگیری مطالبات به حق مردم رسالت بزرگ رسانه هاست و واحد اطلاعات اخبار صدا و سیمای استان مرکزی در تلاش است تا با رعایت خط قرمزها و حرکت در مسیر تقویت کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران روحیه نقد پذیری را در بین مدیران استان تقویت کند.

وی ادامه داد: صدا و سیمای استان مرکزی در تلاش است تا با تقویت نگاه رسانه ای برخی مدیران بستر لازم برای گسترش تعامل مدیران دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به رسانه ها را فراهم کنیم.

باقری با تاکید بر ضرورت تعامل رسانه های جمعی استان مرکزی افزود: معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای استان مرکزی در راستای تقویت کمی و کیفی فعالیت های خود از این تعامل استتقبال کرده و خواهان گسترش تعامل رسانه های جمعی استان با صدا و سیما است.