وحدت مشروط به سهم خواهی از قدرت تداوم نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی فرزند محسن رضایی در حاشیه کنفرانس خبری جبهه ایستادگی در پاسخ به پرسشی درباره آینده وحدت اصولگرایان گفت: وحدت باید حول ارزش ها صورت بگیرد و وحدتی که بر اساس سهم خواهی شکل گرفته باشد تداومی نخواهد یافت و هیچ چیز نباید ما را از اهداف و آرمان هایی که حضرت امام (ره) برای انقلاب ترسیم کرده و رهبر انقلاب بیان می کنند دور کند، چه، دولت، مجلس و دیگر قوا و ارکان نظام برای خدمت رسانی در چنین مسیری و با چنین اهدافی طراحی و ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت جریان اصول گرایی بسیار بیشتر از چند کرسی مجلس است و نباید به خاطر سهم خواهی خیل عظیم نیروهای وفادار به انقلاب را از خدمت رسانی به انقلاب و نظام و ولایت محروم کرد، افزود: امروز انقلاب نیازمند تربیت نسل جدیدی از مدیران متعهد و متخصص است کسانی که هر چند در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نبوده اند، اما با تمام وجود وابسته به انقلاب و آرمان های مقدس آن و همچنین در خدمت ولایت فقیه هستند و مراقب اند که این انقلاب به دست نامحرمان و نااهلان نیفتد.

رضایی در بخشی دیگر از اظهارات خود با اشاره به جریان فتنه و گروه انحرافی گفت: مدیران ارشد و کسانی که در دایره اصولگرایی نسبت به هتک حرمت به ارزش های انقلاب و نظام بی تفاوتند و در برابر این جریانات از خود واکنش مناسبی نشان نداده اند، نباید در رون جبهه اصولگرایی حضور داشته باشند.

وی همچنین با برشمردن برخی از آسیب های پیش روی حرکت عظیم مردم انقلابی ایران افزود: مشکل حال حاضر کشور افراد نیستند که با رفتن و آمدن آنها مشکلات حل شود، بلکه آنچه که اکنون مساله اصلی کشور ماست رویه ها و ساختارهای غلطی است که بعضا در کشور شکل گرفته و ما را از مسیر انقلاب و شهدا منحرف کرده است، لذا نباید اجازه داد افرادی که درصددند با رسیدن به قدرت و اشتغال در مناصب کلیدی حوادث تلخ گذشته را تکرار کنند قدرت جولان داشته باشند.

وی در پایان و درباره خاستگاه اصلی جریان اصولگرایی گفت: شکی نیست که جریان اصولگرا حامیان و پایگاه اجتماعی خود را در بین افرادی که دل در گرو ولایت دارند جستجو می کند و انشالله این افراد خواهند توانست پیروزهایی هم چون توفیق در تشکیل مجلس پنجم و هفتم را نصیب جریان اصولگرایی نمایند.