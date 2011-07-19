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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

سمینار سیستم های مکانیزه لایروبی در کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر بحران شهرداری کرج از برگزاری سمینار سیستم های مکانیزه لایروبی کلکتور، جمع آوری آبهای سطحی و شبکه های فاضلاب شهری در این کلانشهر خبر داد.

علیرضا پیغمبردوست در گفتگو با مهر اظهار داشت: با هدف ارائه نکات و آموزه هایی در مورد لایروبی جوی ها و کانال ها در زمان بارش باران و شناسایی و رفع مشکلات موجود در این زمینه، سمینار و کارگاه آموزی سیستم های مکانیزه لایروبی کلکتور، جمع آوری آبهای سطحی و شبکه های فاضلاب شهری به همت معاونت خدمات شهری شهرداری کرج برگزار می شود.

وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در برگزاری این سمینار یک روزه افزود: در کارگاه آموزشی مذکور بیش از 100 نفر از شهرداران و معاونان خدمات شهری برخی از شهرهایی که با معضل مذکور مواجه هستند حضور دارند.

این مسئول عنوان کرد: در این سمینار یکی از اساتید از کشور ایتالیا حضور دارد و به ارائه نکات و آموزه های مربوط به این مشکل می پردازد.

سمینار سیستم های مکانیزه لایروبی کلکتور، جمع آوری آبهای سطحی و شبکه های فاضلاب شهری فردا، چهارشنبه،‌ 29 تیرماه جاری به همت معاونت خدمات شهری شهرداری کرج در باشگاه فرهنگی میلاد این کلانشهر برگزار می شود. 

کد مطلب 1362599

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