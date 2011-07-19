مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت امروز با صدور دومین حکم انتصاب خود در صنعت نفت، مهدی علی نژاد مدیر کل سابق دفتر ورزش وزارت نفت را به عنوان مدیر کل جدید وزارتی و مشاور وزیر نفت منصوب کرد.

در بخشی از این حکم انتصاب علی آبادی آمده است: با عنایت به شایستگی،تعهد ،صلاحیت های علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت "سرپرست دفتر وزارتی" منصوب می شوید.

انتظار دارد با عنایت به جایگاه خطیر حوزه وزارتی با برنامه ریزی، نوآوری و بهره مندی از فناوری و با استفاده از پرسنل شایسته و متعهد در امر مکاتبات، ماموریت ها، مراجعات، تنظیم برنامه ها و با تعامل و هماهنگی با بخش های ستاد وزارت و شرکت های اصلی و تابعه و سایر حوزه های خارج از وزارت متبوع، نسبت به پیگیری و نظارت بر موارد خاص تفویض شده توسط اینجانب به جنابعالی مطابق با مقررات و ضوابط قانونی اهتمام لازم را مبذول دارید.

علی نژاد دارای دکتری (پزشک عمومی) بوده و مدت پنج سال از سال 1384 تا آبان ماه 1389 به عنوان مدیرکل دفتر ورزش وزارت نفت در این وزارت خانه مسئولیت داشته است.

پیشتر شجاع الدین بازرگانی مسئولیت مدیر کلی وزارتی وزارت نفت را بر عهده داشت.