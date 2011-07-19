خراسان جنوبی با کمبود زیرساخت مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر پیشرفت و توسعه قابل توجهی در سطح استان ایجاد شده است، افزود: در دولت نهم با رویکرد فقرزدایی و محرومیت زدایی سفرهای استانی انجام شد مصوبات بسیار خوبی در جهت آبادانی استان در حال اجرا است.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: علیرغم تلاش ها و اقدامات صورت گرفته زیرساخت ها در این استان عقب است.

وی فراهم کردن زیرساختها را از آیتم های مهم جهت سرمایه گذاری در استان دانست و افزود: این شاخص در استان کم بوده و باعث عقب ماندگی از سایر استانها شده است.

رشید با اشاره به اینکه در حال حاضر کوچک کردن بدنه دولت در دست اقدام است، اظهار داشت: این در حالی است که خراسان جنوبی هم اکنون با 40 درصد کمبود نیرووی انسانی در ادارات مواجه است.

وی ادامه داد: در این راستا پیشنهاد شده در سایر استانها که نیروی انسانی اضافه در ادارت وجود دارد به این استان انتقال داده شوند.

استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: هم اکنون 60 درصد ادارت استان فاقد ساختمان ملکی هستند.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی براساس مستندات و منابع بانکی از کم ترین درآمد خانوار در سطح کشور برخوردار است، عنوان کرد: از دیگر دلایل کمبود درآمد استان نبود جاذبه های گردشگری و سرمایه گذاری است که در کلان کشور باید مورد اهتمام ویژه مسئولین قرار گیرد.

وی بخش کشاورزی را محور اصلی توسعه استان دانست و بیان داشت: علیرغم خشکسالی های پی در پی همچنان 34 درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است که باید تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه میزان بارندگی هر سال در استان کمتر از سال گذشته ثبت می شود، افزود: میانگین بارندگی استان نسبت به نرم کشوری پایین تر بوده به طوریکه در سال جاری متوسط بارندگی خراسان جنوبی 70 میلیمتر گزارش شده است.

رشید ادامه داد: در این راستا استفاده بهینه از منابع آب و خاک به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد صنایع تدبیلی، صنایع غذایی و تکمیلی در دست اقدام است، عنوان کرد: این استان با دارابودن 450 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان باید در زمینه مبادلات تجاری تقویت شود

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